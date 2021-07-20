Лукашенко призвал белорусских послов «бить морды» иностранным недоброжелателям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал посла республики в Латвии за то, что тот не «набил тому мерзавцу морду», который снял белорусский флаг в Риге во время чемпионата мира по хоккею, сообщает «Интерфакс».

«Если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично с угрозой, может, для своей собственной жизни, набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря. А у нас тишина. И в МИДе тишина, чтобы вы знали (для журналистов говорю), пока президент не топнул ногой. Точно так и по Литве, и по другим странам. Так разве президент должен вам указания давать, а не вы вносить ему нужные предложения на злобу дня и соответствующие тому, что в отношении Беларуси делают наши соседи и прочие?» – заявил Лукашенко на совещании с работниками МИДа по приоритетам внешней политики на современном этапе.

24 мая в Риге у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис заменили государственный флаг Белоруссии на исторический бело-красно-белый. Мэр Риги тогда заявил, что цель этого жеста – выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны режима Лукашенко.