MasterCard планирует закрыть бренд Maestro

Международная платежная система MasterCard проводит консультации с национальной платежной системой Белоруссии о закрытии бренда Maestro, сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на собственный источник. Сообщается, что разговоры о закрытии бренда ведутся уже несколько лет. Собеседник издания пояснил, что консультации проводятся в Белоруссии, потому что в стране около 10% международных платежных систем приходится на кобейджинговые программы, в России – 1%.

Источник пояснил, что на платежном рынке нецелесообразно поддерживать одновременно два бренда, особенно если один из них не приносит большой прибыли. Второй источник рассказал, что по картам Maestro очень низкие проценты, в этой связи самой платежной системе и банкам невыгодно их развивать. Третий собеседник добавил, что карты Maestro невозможно использовать для покупок в интернете, на развитие которых направлены основные силы платежных систем.

В России система Maestro часто используется в кобейджинговом соглашении по карте «Мир» с целью оплат за границей. Подобные карты выпускают ВТБ, Газпромбанк, МТС-банк, Челябинвестбанк и банк «Приморье». Также НСПК имеет совместные платежные системы с JCB и UnionPay и договоренность с American Express.

