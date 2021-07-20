На МАКС впервые представят беспилотник «Орион-Э» в ударном варианте

Россия впервые представит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 экспортный беспилотник «Орион-Э» в ударном варианте. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в преддверии открытия авиасалона.

«Впервые на МАКС будет представлен экспортный "Орион-Э" в ударной версии. Ранее беспилотный комплекс предлагался на продажу только в разведывательном варианте», - рассказал Шугаев.

Руководитель уточнил, что в период с 2019 года до текущего момента иностранные заказчикииз различных регионов мира направили в ФСВТС девять обращений относительно беспилотника «Орион», из которых «два — на показ и демонстрационные испытания и семь — на поставку».

О старте продвижения на мировой оружейный рынок первого отечественного экспортного ударного беспилотника «Орион-Э» ранее сообщили агентству в оборонно-промышленном комплексе. Уточняется, что на дрон в боевой версии уже получены первые заявки.

Ударный вариант «Ориона-Э» представляет универсальный комплекс авиационных средств поражения, которые позволяют одинаково эффективно уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику и транспорт противника, его живую силу.

«Орион-Э», способный выдерживать массу боевой нагрузки до 200 килограммов, оснащен неуправляемыми и корректируемыми авиабомбами, а также различными управляемыми ракетами.

