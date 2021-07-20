Начальника ГУМВД Ставрополья уволили после задержания полковника Сафонова

Сергея Щеткина – начальника главного Управления МВД Ставрополья – отправили в отставку.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк, соответствующее решение принято по результатам прошедшей в регионе спецоперации.

Ранее сообщалось, что начальник Управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также шесть его подельников задержаны по подозрению в получении взяток на общую сумму более 19 млн руб.

Согласно информации пресс-службы СК РФ, Сафонов и участники возглавляемой им группы, среди которых высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, задержаны. Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники силовых структур изъяли у Сафонова и его подельников автомобили и денежные средства. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале опубликовал фотографии шикарного коттеджа Сафонова.

На снимках двухэтажный особняк с колоннами и золотыми воротами, а также убранство самого дома: в комнатах лепнина и фрески на потолках, резные двери, мраморная лестница с позолоченными перилами и хрустальные люстры. В уборной, помимо душеврй кабины с позолоченными дверями и ванны с золотыми смесителями, установлен золотой унитаз.

По статье о взятке в особо крупном размере Сафонову грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф вплоть до 70-кратного размера полученной взятки, то есть более 1,3 млрд руб.

