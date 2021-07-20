Новый мост от «Москва-Сити» через Москву-реку построят до конца 2022 года - заммэра Ефимов

Мост через Москву-реку, который соединит Деловой центр с противоположным берегом и станет важной частью будущей платной скоростной трассы Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), начали строить в Москве. Новой автодорогой москвичи смогут воспользоваться уже в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве реализуется уже пять концессионных соглашений в разных сферах с общим объемом частных вложений почти 90 миллиардов рублей. Автодорожная концессия по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта является самой крупной в Москве – как по своим размерам, так и в финансовом плане – инвестор вложит в создание трассы более 50 миллиардов рублей. Сейчас строители приступили к возведению важной части будущего дублера – моста вблизи Москва-сити. Завершить эти работы планируется в 2022 году, полноценно воспользоваться дублером москвичи смогут уже в 2023 году», – рассказал заммэра.

Новая переправа через Москву-реку в рамках строительства дублера строится методом надвижки пролета – его собирают из отдельных металлоконструкций, соединяя сваркой и специальными высокопрочными болтами. Работы идут по графику: на данный момент собранная часть достигла границы суши и воды, а в скором времени огромная конструкция начнет перемещение над руслом Москвы-реки.

Ссоздание моста – лишь одна из частей сложнейшего инфраструктурного объекта. Параллельно с возведением переправы, инвестор ведет строительство основного хода автодороги и эстакад.

«Северный дублер Кутузовского проспекта станет первой платной автомагистралью в черте города и соединит «Москва-сити» с МКАД и Северным обходом Одинцово. Он будет представлять собой бессветофорную четырехполосную автомагистраль протяженностью 10,3 км с расчетной скоростью движения 100 км/ч. Концессионное соглашение заключено на 40 лет, по его условиям инвестор полностью финансирует строительство автодороги, а затраты на подготовку территории разделены между ним и городом в равных долях. После ввода дублера в эксплуатацию инвестор будет окупать свои инвестиции в течение срока соглашения за счет взимания платы за проезд», – пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Дублер значительно снизит нагрузку на важнейшие дороги на западе Москвы – Кутузовский проспект и проспект Маршала Жукова, которые по итогам первого квартала 2021 года вошли в топ-3 самых загруженных вылетных магистралей Москвы. Поэтому положительный эффект от создания новой дороги ощутят на себе и пользователи соседних магистралей. Масштабный проект реализуют «Новая концессионная компания», организатором финансирования является УК «Лидер», инвесторами проекта выступают НПФ группы Газфонд и консорциум иностранных инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций.

«Северный дублер Кутузовского проспекта является уникальным проектом для Москвы. Это первая внутригородская транспортная магистраль, создаваемая с использованием механизма ГЧП, которая соединит деловой и административный центр города с густонаселенными районами Подмосковья. Мост через Москву-реку является лишь одним из нескольких сложнейших инженерных сооружений, которые предстоит создать в рамках реализации проекта. СДКП существенно повысит мобильность москвичей и гостей столицы, что позволит им больше времени проводить со своей семьей и близкими, а не стоять в пробках», – добавил директор «Новой концессионной компании» Денис Янев.

Помимо выполнения своей прямой функции, мост будет органично вписываться в архитектуру района вблизи Делового центра, отметили в правительстве. Внешне он будет схож с расположенными по соседству мостами Смоленской железной дороги, а также гармонировать с наземными переходами и башнями Москва-Сити. Его оснастят динамической светодиодной подсветкой, которая не будет мешать водителям в темное время суток.