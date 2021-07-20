По миру прокатилась волна скандалов из-за обвинений во взломах смартфонов

Израильская технологическая компания NSO Group Technologies оказалась в центре громкого международного скандала. NSO разрабатывает программное обеспечение, позволяющие получать доступ к информации, хранящейся в смартфонах. При помощи одной из таких шпионских программ - Pegasus спецслужбы и правительства многих стран, утверждают журналисты, много лет собирали информацию и прослушивали телефоны оппозиционных политиков и бизнесменов.

Скандал оказался настолько громким, что Amazon моментально разорвал все отношения с израильской компанией; а акции Apple в понедельник упали на 2,4% на фоне сомнений в безопасности его смартфонов. Американский IT-гигант утверждает, что его iPhone – самые надежные и безопасные гаджеты на планете, однако существуют опасения, что их защита бессильна перед Pegasus и что с помощью этой шпионской программы можно легко взламывать и прослушивать самые последние модели смартфонов.

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NSO оправдывается тем, что продает свою продукцию тщательно проверенным клиентам, связанным с правительствами, при жестком условии, что программы типа Pegasus будут использоваться исключительно в законных расследованиях, касающихся уголовных преступлений и терроризма. Однако, как утверждает лондонский Guardian, все обстоит далеко не так.

Британские журналисты и их коллеги утверждают, например, что при помощи ПО «Pegasus» мексиканские спецслужбы следили примерно за полусотней людей, близких к президенту Мексики Андре Мануэлю Лопесу Обрадору, включая его жену, детей, помощников и даже семейного доктора. Правда, следует заметить, что за ними следили, когда он еще не был президентом Мексики, а находился в оппозиции. Оправдание это, конечно, слабое.

Пострадал от Pegasus, похоже, и главный противник премьер-министра Индии Нарендры Моди Рахул Ганди. Причем, в отношении внука Индиры Ганди противозаконные действия проводились даже дважды.

Израильская шпионская программа использовалась при прослушке телефонов Карине Канимбы, дочери руандийского диссидента Пола Русесабагины, о жизни которого был снят фильм «Гостиница «Руанда»». Несмотря на то, что власти Руанды отрицают даже наличие у них ПО «Pegasus», телефоны Карине взламывались и прослушивались много раз.

Эдвард Сноуден считает шпионскую программу «Pegasus» настолько сильной, что предлагает запретить продажи ее и ей подобных программ. По мнению Сноудена, шпионское ПО следует приравнять к ядерному оружию, продажи технологий которого очень жестко ограничены.

Скандалы, связанные с использованием Pegasus в шпионских целях, сейчас бушуют во многих странах. Бывший мексиканский президент Фелипе Кальдерон, например, жалуется, что и он был в 2015 году жертвой взломов и прослушки после того, как его жена Маргарита Завала объявила об участии в президентских выборах. Взламывались и прослушивались, естественно, телефоны и самой Завалы и ее штаба.

Правительство Венгрии обвиняют в использовании шпионского ПО NSO для слежки за оппозиционными журналистами. Парламент поручил разобраться в обвинениях в адрес кабинета Виктора Орбана комитету по безопасности. Венгерские власти, включая заместителя премьера Каталину Новак и главу МИД Венгрии Петера Сийярто, заявили, что венгерские спецслужбы не используют Pegasus.

Ряд европейских лидеров призвали Европарламент провести собственное расследование использования Pegasus спецслужбами на территории Европы. Если подозрения в использовании ПО «Pegasus» в Европе подтвердятся, то, по словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, это абсолютно неприемлемо.

Индийская оппозиция во главе с Рахулом Ганди обвиняет в шпионаже главу правительства Нарендру Моди несмотря на то, что официальный Дели категорически отрицает использование Pegasus. Министр юстиции и информационных технологий Ашвини Вайшнау назвал обвинения оппозиции «попыткой очернить индийскую демократию и ее достойные уважения институты». Но буквально через считанные часы после произнесения высокопоставленным политиком этих высокопарных слов стало известно, что на прослушке стоял в 2017 году, когда он еще не работал в парламенте, и его телефон.

NSO Group, которую уже не раз обвиняют в противоправной деятельности, всегда утверждала, что не имеет доступа к данным объектов слежки его клиентов. По словам основателя и генерального директора компании Шалева Хулио, списки взломанных и прослушиваемых телефонов, появившиеся в СМИ, не имеют отношения к NSO. Тем не менее, добавил он, такие обвинения не могут его не тревожить. Он пообещал обязательно их проверить.

«Мы прекрасно понимаем, конечно, что при определенных обстоятельствах наши клиенты могут злоупотреблять нашим программным обеспечением»,- все же был вынужден признать Хулио, который также напомнил, что ПО его компании помогло предотвратить немало терактов.