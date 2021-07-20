Платина падает и поднимается – и снова падает

18 июня стоимость платины обвалилась до отметки 1035,26 доллара за унцию, тогда как 16 февраля металл стоил 1348,20 доллара. Снижение было вполне объяснимым — металл, который считается драгоценным, но благодаря своим свойствам широко используется в промышленности, переживает период сильной волатильности, связанной с опасениями инвесторов в отношении перспектив мировой экономики и, соответственно, промышленности.

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Так называемое «белое золото» используется в автомобилестроении, химической промышленности, электронике, нефтегазовой отрасли, ювелирном деле и других сегментах экономики. Ювелирная отрасль формирует всего лишь порядка 30% от общего спроса на металл, тогда как 40% дает спрос со стороны автопроизводителей. Еще несколько лет назад платина была самым дорогим драгметаллом на рынке, но в последние годы ситуация кардинально изменилась. Фьючерсы на металл сегодня торгуются на многолетних минимумах, демонстрируя устойчивую негативную динамику с 2011 года, отмечают в БКС «Экспресс».

Ниже некуда. Пора расти

Последние дни были негативными для рынка платины, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Котировки 16—19 июля упали с 1138 до 1074 долларов за тройскую унцию, то есть на 5,6%. Половина этого падения пришлась на понедельник — 2,8%. Платина попала под распродажи, что называется, «на общих основаниях». Рисковые активы, связанные с производством — сырьё, акции, металлы и пр. — стали жертвой усиления негативных настроений в связи с распространением новых, более агрессивных штаммов коронавируса. Кроме того, в последнее время всё громче звучат посылы относительно будущего сворачивания денежных стимулов ФРС из-за высокой инфляции в США. Между тем, именно мягкая политика Федрезерва, его массированные вливания денег в экономику поддерживают вложения в производственные активы.

20 июля, впрочем, металл приостановил свое пике — прежде всего, по техническим обстоятельствам. Цена дошла до сильного уровня поддержки 1065—1073 долл., отыграв текущие факторы. И после масштабного падения во

вторник наблюдается некоторый естественный отскок вверх — к 1075—1076 долл. Есть и вероятность определённого роста: выше 1100 долл. в ближайшее время. В течение недели, считает Гойхман, котировки будут меняться не сильно — в пределах диапазона 1064—1100 долларов. Значимых событий, способных повлиять на рынок платины, ожидается немного: заседание Европейского центробанка в четверг и данные о деловой активности в США, Еврозоне и Великобритании в пятницу.

Но в целом перспективы роста цен выглядят весьма серьезно, уверен Марк Гойхман. Он считает, что есть смысл рассматривать инвестиции в платину от уровней 1064—1070 долл. Платина, вопреки устоявшемуся представлению, — не столько драгоценный, сколько промышленный металл. По данным World Platinum Investment Council (WPIC), 36—43% её используется в автопромышленности, 21—26% в иных отраслях индустрии, 26—35% — в ювелирном деле и до 15%— в инвестиционных целях.

А значит, полагает эксперт, в случае вероятного продолжения роста экономики и автопроизводств спрос на платину в мире станет восстанавливаться, в то время как её предложение ограничено — добывают металл в основном в ЮАР, продолжающей страдать от пандемии и недостаточной вакцинации).

Промышленная потребность как драйвер роста цены

С конца октября 2020 до середины февраля 2021 года цены на платину уверенно росли, достигнув в итоге четырехлетнего максимума — 1301,2 доллара за тройскую унцию, признает глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. В начале марта цена немного снизилась и с тех пор держалась около среднего значения 1100—1200 долларов. Ключевым фактором, способным повлиять на цену металла, является его высокая ликвидность — динамика роста платины, как ожидается, будет отставать только от серебра.

Главным драйвером поддержания цены на платину на достаточно высоком уровне является улучшение экономических условий в мире, полагает Тарасова. Спрос на платину формируется, главным образом, из потребностей автомобильной промышленности (40 %), производства ювелирных украшений (30 %); еще 30 % делят между собой химическая, стекольная, топливная и химическая промышленность. В первом квартале 2021 года потребности в платине в этих секторах росли, поскольку наблюдалось увеличение темпов экономического роста, которому способствовали глобальные программы вакцинации и меры государственного стимулирования. По сравнению с 2020 годом спрос на платину в автомобильной промышленности в 2021 году увеличился на 557 тыс. унций, в промышленном сегменте — на 486 тыс. унций и в ювелирном — на 158 тыс. унций.

Предложение также восстановилось — шахты по добыче платины и конвертерный завод Anglo American Platinum ACP получили возможность работать в полном объеме. Но интенсивное восстановление спроса во всех секторах привело к возникновению дефицита платины на рынке, указывает Тарасова. И хотя общее производство металла, как ожидается, вырастет в этом году на 16 %, до 7883 тысяч унций, оно все же будет ниже допандемийного уровня. В результате рынок платины останется дефицитным, поскольку растет и спрос — до 8041 тысячи унций в год. Ожидается, что несмотря на снижение уровня инвестиционного спроса на 53 % по сравнению с 2020 годом, спрос на монеты и слитки все же останется устойчивым — на уровне 250 тыс. унций и 436 тыс. унций соответственно.

Еще одним драйвером роста цен может стать замена палладия на платину при производстве катализаторов для автомобилей с бензиновым двигателем, добавляет аналитик. Оба эти металла используются для нейтрализации выбросов вредных веществ, но более высокая цена палладия и ужесточение требований к нормативам по выбросам могут привести к тому, что платина будет использоваться в больших объемах чем палладий. Таким образом, в долгосрочной перспективе существует большой потенциал для дальнейшего роста цены на платину.