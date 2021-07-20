Порошенко пообещал вернуть Крым в состав Украины за год

Экс-президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в своем посте на странице Фейсбук выразил уверенность, что совместными усилиями Украина победит «агрессора» — Россию – и сможет вернуть полуостров Крым в состав страны. В посте Порошенко обратился к украинским мусульманам и крымским татарам и поздравил их с Курбан-Байрамом.

«Я верю, что совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернем Крым домой. И скоро в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ будет свободно праздновать Курбан-Байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!» — говорится в сообщении.

Весной текущего года украинский президент Владимир Зеленский подписал документ по «деоккупации и реинтеграции» Крыма. Согласно документу, Украина должна инициировать процесс переговоров с международной общественностью «по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины».

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам общенародного референдума жителей полуострова, по результатам которого более 98% граждан региона проголосовали за вступление в состав РФ. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.

