Поставки самолетов SSJ100 и МС-21 на экспорт начнутся не ранее 2025 года

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что экспортные поставки самолетов SSJ100 и МС-возможны не ранее 2025 года, сообщает «Интерфакс». Однако, по словам чиновника, это не исключает ведения переговоров на их поставки за границу.

«У нас сверстана (программа - ИФ) до 2025 года по «Суперджету», все производственные мощности нацелены на российский рынок..., после 2025 года посмотрим. То же самое по МС-21», – сказал Мантуров журналистам в кулуарах авиасалона МАКС-21.

Ранее директор филиала «Региональные самолеты» ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Гуляев заявил, что региональные SSJ100 в ближайшие годы будут поставляться отечественным авиакомпаниям «Россия», Red Wings, «Азимут», «Аврора».

Контракты на поставку 175 МС-21заключили «Авиакапитал-Сервис» (85 самолетов, 50 из которых для «Аэрофлота»), «Ильюшин Финанс Ко» (50, из них 16 для ее «дочки» Red Wings), «ВЭБ-лизинг» (30 штук) и иркутская авиакомпания «ИрАэро» (10 самолетов).