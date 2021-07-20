Путин на авиасалоне МАКС ознакомится с новейшим военным самолётом

Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Жуковский на авиасалон МАКС-2021, где ознакомится с новейшим военным самолётом.

Об этом журналистам рассказал руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, речь идёт о новом моторном военном истребителе, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что одной из самых интересных авиамашин, которые покажут Путину на МАКС-2021, является «принципиально новый» военный самолёт – лёгкий однодвигательный истребитель пятого поколения. Ещё до официальной его презентации эксперты уже назвали самолёт серьёзным конкурентом американского F-35.

При этом в ходе выступления на авиасалоне Путин заявил, что заключение контрактов на авиакосмическом салоне МАКС-2021 открывает широкие возможности для кооперации и совместных проектов.

«Здесь идут оживлённые дискуссии о будущем мирового авиастроения, традиционно предлагается увлекательная летная программа, а заключение контрактов открывает широкие возможности для кооперации и реализации взаимовыгодных проектов», – подчеркнул президент РФ.

Кроме того, глава государства отметил, что авиасалон МАКС уже давно стал важной и востребованной площадкой для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной авиации.

