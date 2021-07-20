Путин: самолёт МС-21 вскоре должен выйти на трассу

Глава российского государства на открытии 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 заявил, что отечественный самолёт МС-21 должен выйти на трассу в ближайшее время.

«В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21, – цитирует Путина РИА Новости. – На нынешнем авиасалоне впервые представлены его модификации с отечественным двигателем».

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Жуковский на авиасалон МАКС-2021, где ознакомится с новейшим военным самолётом. Речь идёт о лёгком однодвигательном истребителе пятого поколения. Ещё до официальной его презентации эксперты назвали самолёт серьёзным конкурентом американского F-35.

Наша справка

МС-21-300 – ближне- и среднемагистральный пассажирский самолёт нового поколения. Первый свой полёт совершил 28 мая 2017 года. Начало серийного производства было запланировано на тот же год, но было перенесено сначала на 2018 год, а затем на 2021 год. Сертификация МС-21 ожидается в конце 2021 года, а серийное производство может начаться в 2022 году. Первым новые воздушные суда получит «Аэрофлот» – всего 50 самолётов

