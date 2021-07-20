Reuters: США и Германия близки к соглашению по «Северному потоку – 2»

Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что США и ФРГ близки к соглашению о снятии американских санкций с газопровода «Северный поток – 2». Поскольку переговоры Вашингтона и Берлина еще продолжаются, источники информагентства не смогли назвать окончательных условий соглашения. Однако уже известно, что США и Германия согласились о необходимости инвестиций в энергетический сектор Украины. На переговорах продолжается обсуждение источников финансирования украинской энергетики.

16 июля сообщалось, что в ходе переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель стороны не смогли урегулировать свой спор по поводу газопровода «Северный поток – 2». В ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров они заявили, что согласны с тем, что Москве нельзя позволять использовать энергетику в качестве оружия для принуждения своих соседей.

«Хорошие друзья могут не согласиться», – заявил Байден в Белом доме, отметив, что оба лидера попросили свои команды рассмотреть практические меры, которые они могли бы предпринять вместе, если бы действия России представляли угрозу. Он также добавил, что выразил Меркель свою давнюю озабоченность по поводу трубопровода.

По словам Байдена, он и канцлер ФРГ «абсолютно едины в убеждении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия для принуждения или угрозы своим соседям».

Меркель заявила журналистам, что у Германии другие взгляды на трубопровод и они отличаются от позиций США. При этом она отметила, что Берлин рассматривает Украину как транзитную страну. Меркель заявила, что существует «целый ряд инструментов», которые Европа может использовать, включая санкции, если Россия не будет действовать удовлетворительно в отношении Украины.

