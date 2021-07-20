Ритейлеры предупредили власть о риске «пустых полок» из-за мусорной реформы

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет, крупные торговые сети, такие как X5 Group, «Магнит», Auchan, Metro, и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ – в нее входят Wildberries, Avito, Ozon и др.) направили министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову письмо. В документе ассоциации предупреждают о риске «пустых полок» в российских супермаркетах из-за реализации законопроекта об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки, сообщает РБК.

«Применение указанного запрета в предлагаемых законопроектом условиях с большой долей вероятности может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению/обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов», — говорится в письме, которое имеется в распоряжении РБК. В министерстве подтвердили, что письмо ведомство получило и сейчас его рассматривает.

Ранее Минприроды сообщило о подготовке нового документа, касающегося проводимой в России «мусорной реформы», которая расширяет ответственность производителей. Меры предполагают создание реестра товаров в Единой государственной информационной системе учета отходов от их использования и введение запрета на продажу товаров, сведения о которых не внесены в реестр. Данные будут использованы для контроля производителями экосбора для последующей утилизации товаров.

Ритейлеры уверены, что запрет заставит многих производителей «уйти» в серую зону – на рынки и ярмарки. При этом глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев не считает, что реформы несут в себе риск «пустых полок». Кроме того, по его мнению, внесение информации в реестр не повлечет за собой дополнительные издержки производителей и импортеров.

«Сейчас они обязаны декларировать выпущенные товары и упаковку. Мы предлагаем вместо декларирования внесение сведений в электронную систему. Это международная практика», – объяснил он.

