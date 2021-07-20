«Родина и жизнь!» вместо «Родина или смерть!»

По Кубе прокатились акции протеста со вполне акцентированными лозунгами против правительства. В моменте, когда социальные проблемы обернулись почти политическими требованиями, сошлось многое — и санкции, и коронакризис, и дефицит электричества, и чуть больше экономической и политической свободы последних лет. В итоге, несмотря на усмирение демонстрантов, ситуация для руководство кубинской Компартии остаётся тревожной и без помощи извне будет лишь усугубляться. Добьются ли американцы финала своей вековой политики удушения Острова Свободы, рассказал Николай Калашников, кандидат экономических наук, советник директора Института Латинской Америки РАН.

— Что случилось на острове Свободы, что последовали акции протеста, которые уже в целом можно называть не просто антиковидные, а антиправительственные?

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— В общем-то, они действительно антиправительственные. Ковидная тема была только одной из составляющих. Население также выступало с требованием улучшить и экономическое положение, и против отключения электроэнергии. И, на мой взгляд, последний вопрос и стал тем триггером, который запустил механизм протеста.

Бедственное положение население определяется очень тяжелым экономическим положением всей страны. И особенно оно ухудшилось в последние два года, после того как в конце 2019 года Дональд Трамп перед своим уходом ввел все возможные санкции по отношению к Кубе, которые, по сути дела, лишили ее экономики развития, в общем-то, свели к экономике выживания.

Проблема американских санкций заключается не только в том, что они не позволяют заинтересованным компаниям Соединенных Штатов работать с Кубой. Эти санкции резко ограничили возможность и американцам как кубинского происхождения, так и просто американцам, посещать остров. В результате количество поездок американцев на Кубу сократилось на полмиллиона человек.

Они резко ограничили возможность перевода денег родственникам и знакомым, что также очень сильно сказалось на экономическом положении значительной части населения. Не менее 40% кубинцев, а может быть, и более, получали такие переводы. Вы понимаете, что отказ от них означал реальное ухудшение жизни очень большого слоя населения.

Но самая большая, скажем так, подлость санкций Трампа заключалась в том, что он ввел в действие третью главу закона Хелмса-Бертона, принятого в 1996 году, который разрешает американцам применять санкции по отношению к компаниям третьих стран, которые ведут дела с кубинцами.

— Да, мы в России уже хорошо знаем этот подход.

— И это, естественно, сразу же перекрыло поток инвестиций из Европы. Благодаря новой конституции и новым законам, на Кубе сняты все ограничения для деятельности иностранного капитала. Но европейские компании, которые были заинтересованы в развитии бизнеса на Кубе, в настоящее время, практически тоже свернули свою деятельность. Потому что потерять или осложнить свои отношения с Соединенными Штатами для них большая неприятность, чем отказаться даже от выгодных проектов работы на Кубе.

В общем, кубинцам снова пришлось вернуться к распределительной системе обеспечения населения жизненно важными продуктами и товарами. Государство снова вернулось к продаже товаров на валюту через валютные магазины, от чего около двух лет тому назад отказалось.

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— Наверняка добавил проблем и коронакризис.

— Во-первых, затрачены силы на разработки двух вакцин. Одна уже точно апробирована, вторая находится в стадии испытаний. 7 миллионов вакцин уже получило население. Там трёхкомпонентная вакцина. Три укола с разницей в 14 дней. И вот по тем данным, которые сообщили официальные лица, три укола получило где-то порядка 17% населения, примерно 24% населения получило два и где-то 27% первый укол.

Но в отличие от россиян, которых палкой пытаются загнать на вакцинацию, кубинцы в этом отношении более разумно действуют и недовольны как раз тем, что государство медлит. Хотя в принципе государство обещало до конца года осуществить вакцинацию всего населения. Пока вакцинируются люди только старше 19 лет, но предполагается затем и детей, и подростков привлечь, потому что среди них тоже имеют место случаи заболевания.

Нехватка средств опять же не позволяет расширить производственные мощности. Хотя фармацевтика, биохимия на Кубе развиты очень хорошо. Это была программа, которую начал Фидель в начале 80-х годов, и она сейчас дала свои положительные результаты.

— И всё-таки темпы вакцинации довольно приличные, чтобы сильно протестовать…

— Третья составляющая, вот этот самый спусковой крючок, который запустил волну недовольства, это то, что правительство нарушило свои обещания.

Венесуэла, в силу опять же тех же санкций Соединенных Штатов против нее и проблем с добычей нефти, резко сократила свои поставки нефти на Кубу. А она была основным поставщиком. Куба себя обеспечивает собственной нефтью только на 40%. Это привело к проблемам на кубинских ТЭЦ.

Далее на одной из крупных электростанций вышел из строя котел. И она прекратила свою работу. Другая была остановлена на капитальный ремонт. Правительство было вынуждено сократить поставки электроэнергии жилищному сектору. Несмотря на то, что два года назад президент Мигель Диас-Канель обещал, что, несмотря на все сложности, население не будет лишено электроэнергии. Здесь, в этой сложной ситуации, когда стоит вопрос, сохранять ли энергообеспечение госпиталей, больниц, производств постоянного цикла или жилищного фонда, то понятно, что пострадали простые люди.

Возможно, это должным образом не было объяснено населению. Наверное, это типично и для СССР, и для Кубы. Мы очень любим говорить о своих достижениях и не очень любим говорить о проблемах.

О росте кубинского протеста

— Всё началось с небольшого городка…

— Проблема с электричеством - форс-мажор, который спровоцировал жителей очень небольшого городка Сан-Антонио-де-лос-Баньос выйти на улицы с протестами. Я особых антиправительственных лозунгов там не слышал, кроме того, что скандировали достаточно такой, приобретающий или приобретший с конца прошлого года популярность лозунг «Родина и жизнь!» вместо «Родина или смерть!», который в свое время после победы революции во время противостояния с Соединенными Штатами провозгласил Фидель.

Звучал лозунг «Свобода!», звучал лозунг «Мы не боимся!», но, скажем, каких-то лозунгов «Долой правительство!» или «Да здравствуют Соединенные Штаты!», таких лозунгов я лично не слышал. И, кстати сказать, не было ни актов вандализма со стороны демонстрантов, не было видно никакой полиции, которая бы применяла какие-то меры к людям, вышедшим на улицу. Все проходило довольно мирно.

— Но в итоге протест был подхвачен по всей стране.

— Картинка из этого небольшого городка, когда на Кубе уже заработали соцсети, ну, и, наверно, не без помощи американцев, разошлась моментально по всей стране. И поскольку проблемы общие, то примерно в 20 городах это нашло свой отклик. И люди тоже вышли поддержать протестующих. И таким образом, в общем, это стало явлением национального масштаба. Которое, естественно, не может не тревожить руководство страны, и не может не радовать, скажем…

— Недругов.

— …кубинскую общину, которая находится в Соединенных Штатах, и которая давно и активно призывает руководство США всячески бороться с режимом на Кубе. Трамп этим призывам следовал, и он был заинтересован в поддержке этой кубинской диаспоры. Байден вроде бы обещал, что он вернется к курсу Обамы, но пока его обещания так и остались обещаниями, он ничего не сделал. И даже самые одиозные решения Трампа не были отменены.

— Протесты были в прошлое воскресенье. Что дальше?

— Известно, что Диас-Канель прервал свой отдых, приехал тут же в городок, встретился с жителями, на следующий день была большая пресс-конференция, в которой он участвовал и основные министры, разъясняли положение в экономике, в здравоохранении, с прививками. В общем, по всему тому кругу проблем, который существует.

Известно, что во вторник в другом небольшом городке тоже были выступления, носившие, скажем так, более серьезные с точки зрения столкновений с властью характер. И там даже один человек из протестующих был убит. Хотя газеты пишут, что у него было, скажем так, не совсем чистое прошлое, что он привлекался к судебной ответственности, но, тем не менее. Некоторое количество людей было ранено, в том числе и из сил правопорядка. Правительство заявило, что это, естественно, контрреволюционные силы, которые в этом городе пробрались и в местный совет, вывели людей, спровоцировали вот эти столкновения. Там и акты вандализма были.

Поэтому ситуация неспокойная, ситуация, которая, скажем так, ставит перед руководством страны непростые задачи, как в условиях сохраняющегося дефицита всего на свете попытаться хоть как-то решать те проблемы, которые страна испытывает, и успокоить население.

Санкции «догнали» Кубу

— Что можно сказать о преемственности власти? Весной ушёл в отставку Рауль Кастро…

— Это был Восьмой съезд. Из руководства партии ушли все оставшиеся представители того революционного круга, который совершил Кубинскую революцию. Рауль об этом говорил заранее, что он два срока в качестве руководителя партии пробудет, и… То, что он уйдет, это было известно.

Политбюро обновилось очень сильно. Диас-Канель соединил снова в одном лице руководство страной и руководство партией, это тоже предсказывалось. Два года назад была принята новая конституция, которая обеспечила разделение властей. То есть, президент, обладая большими полномочиями, тем не менее, исполнительную власть передал премьер-министру, а законодательная власть тоже самостоятельна теперь, и президент просто может принимать участие в заседаниях Национальной ассамблеи. Кстати, он является единственным чиновником, кому это разрешено. Больше ни один чиновник, ни один министр не может быть членом Национальной ассамблеи.

Так что преемственность власти есть. И никаких сомнений, что Диас-Канель продолжает линию Рауля Кастро. И я думаю, что он будет на этих позициях тверд, тем более, что Рауль Кастро жив и вполне жизнедеятелен.

— Но раз люди выступают, то может у них просто нет доверия новому политическому руководству?

— Я думаю, что дело не в этом. Во-первых, все-таки Рауль Кастро недавно ушел с партийного поста. Уже государством он не руководил, то есть, за хозяйственную жизнь и деятельность не отвечал. Хотя понятно, что коммунистическая партия на Кубе контролирует то, что делает президент, и то, что делает правительство. И не случайно всегда, когда были какие-то мероприятия, участвовал и Диас-Канель, и Рауль Кастро, а фамилия Рауля Кастро была первой. Это было понятно.

Возможно, это тот случай, когда лишняя соломинка может сломать хребет верблюду, есть такая пословица. Какой-то незначительный фактор, который переполнит чашу терпения населения. В данном случае, вот скажем для Сан-Антонио-де-лос-Баньос, это отключение электроэнергии. Летом, как вы понимаете, это не приятно.

— То есть вы всё-таки считаете, что это серьёзный вызов для кубинского правительства?

— Да, решить сегодняшние проблемы без помощи извне будет очень сложно. Я думаю, что Куба, конечно, обратится к тем, кого она считает своими друзьями, может быть, к каким-то международным организациям за гуманитарной помощью. С момента начала ковида, с марта прошлого года, Куба получила помощи всего на 45 миллионов долларов. Хотя более 50 стран ей эту помощь дали. Это помощь продовольствием, медикаментами, какое-то медоборудование. Китай поставил ИВЛы, я знаю. Мы на прошлой неделе на миллион долларов в рамках Международной продовольственной программы ООН поставили 250 тонн подсолнечного масла и 450 тонн пшеничной муки.

Но, в общем-то, это все капля в море, в море того, что необходимо острову сейчас.

— И все-таки не могу не задать такой вопрос. Раньше, как кажется, кубинская нация справлялась с напастями более стойко. Что изменилось сейчас? Может, с психологией, с мировоззрением кубинцев?

— Поколение, которое поддерживало революцию, практически ушло. Те люди, которые выросли и созрели во времена, когда был Советский Союз, который помогал Кубе, на лозунгах строительства коммунизма и социалистического интернационализма, они тоже уже все находятся в старшей возрастной группе. Уже 30 лет Куба строит социализм в одиночку. Достаточно уже людей, которые устали от дефицита всего и вся.

При этом Куба стала значительно более свободной, чем раньше. На Кубе разрешены поездки за границу, например, в Штаты к родственникам, в Европу. Они могут посмотреть, как живут другие, и, естественно, провести сравнение.

Кстати сказать, на Кубе весьма распространено движение «челноков», которые были у нас в конце 80-х — начале 90-х. Только они ездят в Россию за приобретением того, что необходимо, и продают это потом у себя, создавая такой не совсем официальный рынок.

Во времена последних двух лет правления Обамы, когда со Штатами стали нормализовываться отношения, многие санкции были отменены, люди стали получать относительно большие деньги из Штатов, что позволяло им существенно улучшить свой образ жизни.

Все это, естественно, сказывается, и возврат опять к распределительной, почти карточной системе — это… Люди устали жить в таких условиях. Понимаете, это не говорит, что они полюбили Соединенные Штаты. Но за своими проблемами некоторые видят уже не столько действия Соединенных Штатов, сколько неэффективность управления руководством страны.

Мы знаем, что социалистическая экономика, по крайней мере, те, кто жил при социализме, так сказать, малоэффективна, поэтому мы и проиграли экономическое соревнование капиталистическому миру. Я имею в виду Россию.

А Куба, к сожалению, вот те нововведения по поводу привлечения иностранных капиталов, разрешения частного предпринимательства практически во всех отраслях, к сожалению, реализовать не смогла в результате вот этих самых американских санкций, в результате того, что жизнь осложнилась. Свободных средств нету, и даже необходимых для нормального функционирования денег тоже не хватает.

Здесь комплекс проблем очень большой, и можно только посочувствовать руководству страны, потому что легко решать проблемы, даже сложные проблемы, когда для этого есть ресурсы. У Кубы ресурсов нет. И если Кубе не помогут друзья, то, на самом деле, можно ждать, что ситуация будет только ухудшаться. Соответственно, это может вылиться уже в значительно более массовые выступления с требованием ухода правительства и смены власти.

— Получается, в конечном итоге, все-таки санкции сделали свое дело? Долго кубинцы им сопротивлялись, а в итоге…

— Во всяком случае, я думаю, что они, конечно, помогли Соединенным Штатам в какой-то степени добиться того, чего они хотели. Ну вообще, хотят-то они одного, чтобы власть на Кубе сменилась. До этого еще далеко. Весьма далеко. Но то, что шажок в этом направлении сделан, это несомненно. И, в общем, это не может не беспокоить друзей Кубы, тех, кто искренне болеет за судьбу Кубинской революции.

И потом, не надо забывать, что на Кубе, помимо оппонентов, оппозиционеров, которые были всегда, но были достаточно малочислены, значительно больше прослойка людей, которые, в общем-то, разделяют идеи революции. Они являются членами партии, комсомольцами и прочее. Кто-то из карьерных соображений, а кто-то вполне, так сказать, искренне, потому что верит в эти идеалы революции.

И собственно, вот именно к ним Диас-Канель обратился с просьбой поддержать правительство, руководство страны, выйти тоже на улицы и продемонстрировать всем, что правительство пользуется поддержкой населения тоже, что есть люди недовольные, а есть те, которые понимают проблемы, и несмотря на их наличие, поддерживают руководство страны.