Российские банки подключили карты «Мир» к Apple Pay

С 20 июля у клиентов нескольких российских банков, которые являются держателями карт «Мир», появилась возможность оплачивать покупки с помощью мобильного сервиса Apple Pay, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. По информации издания, банки готовили этот запуск около трех месяцев.

Пользоваться Apple Pay смогут клиенты «Открытия» и Росбанка, что подтвердили их представители. Кроме того, по словам источников, к Apple Pay будут подключены Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк, а банк «Открытие» находится на финальном этапе подключения сервиса. Росбанк также планирует подключиться одним из первых, МКБ собирается внедрить эту услугу к осени текущего года, рассказали РБК представители этих финансовых организаций.

