«Ростех» начал готовить авиаинженеров по-взрослому

Проект носит название «Крылья Ростеха» и охватывает девять ключевых профильных ВУЗов Москвы, Казани, Уфы, Самары, Рыбинска, Улан-Уде, Перми, Иркутска и Новосибирска. Решение о его запуске очевидным образом увязывается со словами президента о том, что количество и качество инженерных кадров становятся одними из ключевых факторов конкурентоспособности государства, основой для его технологической и экономической независимости.

Рынок труда снова испытывает необходимость в инженерах, предлагая, согласно недавним совместным исследованиям сервиса Head Hunter и РТУ МИРЭА, всё больше вакансий именно в инженерной сфере. И проект «Ростеха» призван способствовать снижению острого дефицита кадров в этой области профессиональной деятельности.

В фокусе внимания — качество и мотивация

В рамках проекта предполагается уже в 2021 году набрать в пилотные группы более 120 студентов, которые будут учиться по усиленным программам специалитета и с первого года обучения получат возможность работать в структурах «Ростеха». В госкорпорации подчеркивают, что готовы использовать для воспитания и развития инженерных кадров и их прогрессивных идей промышленные, инвестиционные и интеллектуальные ресурсы. В частности, для студентов будут предусмотрены ежемесячные мотивационные выплаты: в зависимости от академических успехов обучающиеся в Московском авиационном институте (МАИ) будут получать от 20 до 50 тысяч рублей, в регионах — от 10 до 25 тысяч рублей.

«В фокусе нашего внимания — качество обучения и мотивация студентов, в том числе — материальная. Так мы сможем обеспечить поступление сильных кадров на авиационные заводы, а значит создать новые, востребованные на российском и международном рынке продукты и сервисы», — заявил индустриальный директор авиационного кластера Анатолий Сердюков. По его словам, речь идёт и о конструкторах, и об инженерах потокового производства.

По информации «Ростеха», обучение в пилотных группах будет организовано за счёт компаний-работодателей, входящих в госкорпорацию: ОАК, ОДК, «Вертолёты России», КРЭТ, «Технодинамика». Программа сформирована так, чтобы уровень подготовки выпускников соответствовал требованиям компаний, что не всегда происходит в рамках обычного специалитета в опорных авиастроительных вузах. Обучение в пилотных группах предполагает углублённое изучение английского языка, конструкторских IT-компетенций, наставничество предприятий-работодателей с первого курса для развития профессиональных навыков и возможность международных стажировок в ведущих вузах мира.

Только на «хорошо» и «отлично»

В основе усиленной программы обучения лежит разработанная госкорпорацией модель взаимодействия с вузами, при которой «Ростех» требует достижения измеримых показателей эффективности как от учебного заведения, так и от студента. Вуз не получит оплату за студента, отстающего по профильным предметам: результаты студента проверяет независимая комиссия, двоечники по договору двоечники отчисляются из пилотных групп «Ростеха» и должны возместить работодателю стоимость обучения, а троечники лишаются всех привилегий.

Как следует из сообщения госкорпорации, в программе «Крылья Ростеха» участвуют: Московский авиационный институт, Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А.Соловьёва (РГАТУ), Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва, Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Иркутский национальный исследовательский технический университет, Новосибирский государственный технический университет, Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ), Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (г.Улан-Уде).

Студентов будут готовить по следующим специальностям: проектирование авиационных и ракетных двигателей, самолёто- и вертолётостроение, интегрированные системы летательных аппаратов, авиастроение, управление и информационные технологии в технических системах.

С места — в карьеру

По словам представителей госкорпорации, для зачисления в пилотную группу программы «Крылья Ростеха» выпускник должен соответствовать ряду критериев: средний балл ЕГЭ по трём предметам (в зависимости от выбранного ВУЗа и специальности) — не ниже 190—230, уровень владения английским языком — не ниже А2, а средняя оценка в аттестате — не ниже 4.

«Первый набор в пилотные группы уже стартовал — предприятия и ВУЗы начали приём заявок от поступающих в высшие учебные заведения, — сообщили Expert.ru в госкорпорации. — Программа обучения в рамках “Крыльев Ростеха” имеет ряд отличий от традиционных образовательных программ. Студенты будут проходить углублённое изучение английского языка, современных инженерных IT-систем, теоретическую и практическую подготовку, соответствующую требованиям реального производства. Кроме того, они получат возможность дополнительного обучения в ведущих вузах мира и возможность разработки индивидуальной образовательной траектории».

«Значимое отличие программы — мотивационные выплаты за успеваемость в учёбе: до 50 тысяч рублей в столице и до 25 тысяч — в регионах, — подчеркнули в госкорпорации. — И это при том, что само дорогостоящее обучение будет оплачиваться за счёт федерального бюджета в рамках целевого набора, либо за счёт предприятия. Важно и то, что обучающиеся будут трудоустроены с первого курса, получат дополнительную специализацию, и к моменту завершения вуза будут полноценными специалистами, готовыми сразу приступать к работе».

В «Ростехе» отметили, что предприятиям не придётся доучивать выпускников программы, которые уже будут иметь за плечами опыт реализации производственных задач при кураторстве действующих инженеров и конструкторов — среди участников программы такие лидеры отрасли как Казанский вертолётный завод «ОДК-УМПО», компании «Сухой», «Ил», РСК «МиГ», «ОДК-Сатурн» и ряд других.