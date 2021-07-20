Курс доллара: рубль скорректировался на торгах вторника

Российская нацвалюта скорректировалась вверх в рамках торговой сессии во вторник. Доллар к рублю начал торги на отметке 74.67 , в то время как евро открыл торги на 87.96 . К 17:00 американский доллар ослаб, дойдя до отметки 74.51 рубля, в то время как евро упал до 87.71 рубля. Индекс доллара DXY вырос на 0.0015 пункта и достиг уровня 93.03 пункта.

«Рубль с начала торгов умеренно укрепляется, корректируя вчерашние потери благодаря позитивному внешнему фону. Глобальные рынки и нефтяные цены сегодня развивают восстановление, возвращая утраченные вчера позиции. Утром произошла просадка, но затем подъем возобновился. Однако после старта основной российской сессии ситуация на биржах ухудшилась, в результате чего рубль ненадолго отступил от достигнутых вершин»,-комментирует движения рубля аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«Факторы, спровоцировавшие вчерашние массированные распродажи широкого спектра активов, никуда не исчезли. Это ухудшение ситуации с пандемией из-за новых штаммов, угрожающее затормозить восстановление экономики. Причем высокие темпы инфляции ограничивают возможности центробанков и правительств поддерживать существующие, и тем более вводить новые экономические стимулы»,- перечисляет он риски.