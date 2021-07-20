Понедельник стал «черным» днем для акций, облигаций и цен на нефть

Первую половину текущего года рынки находились во власти ралли, вызванного надеждами и, нередко, уверенностью инвесторов в быстром восстановлении глобальной экономики на фоне вакцинации и успехов в борьбе с коронавирусом. Достаточно сказать, что в первой половине этого года S&P 500 установил 39 (!) рекордов и вырос почти вдвое по сравнению с мартом 2020 г.

Однако вторая половина года началась с неприятного осознания, причем, далеко не первого за полтора года пандемии, что с Covid-19 нельзя ни на минуту расслабляться и что не следует торопиться с объявлением победы над пандемией.

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Dow Jones Industrial Average в понедельник 19 июля рухнул на 725,81 пунктов или 2,1% и закрылся вчера на 33962,04. Такого сильного падения не было с октября 2020 года.

Ставки по десятилетним американским гособлигациям, которые падают при росте самих облигаций, снизились до самого низкого после февраля, т.е. почти за полгода, уровня. Что же касается цен на нефть, еще одного важного показателя состояния американских рынков и экономики, то они снизились на 7,5%, что является худшим результатом с сентября прошлого года.

За этим падением, соглашается большинство инвесторов и специалистов, стоят усиливающиеся опасения по поводу замедления восстановления американской и глобальной экономик. Главным же драйвером, как модно сейчас говорить, опасений является индийский вариант коронавируса или штамм «Дельта», очень быстро распространяющийся по планете и захватывающий все новые страны. Не удивительно, что ВОЗ на прошлой неделе официально и, похоже, вновь запоздало объявила о начале третьей волны пандемии. «Запоздало», потому что во многих странах (последний пример – Франция) уже борются с четвертой волной.

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Еще одной причиной беспокоиться о восстановлении глобальной экономики является инфляция, рост которой опережает всеобщие ожидания и надежды. Настораживает еще и то, что она будет оставаться такой высокой продолжительное время.

Конечно, не способствует спокойствию инвесторов и состояние американо-китайских отношений, от которых в достаточно большой мере зависит состояние глобальной экономики. По крайней мере, пока надежды на то, что при Джозефе Байдене в Белом доме напряженность в отношениях между двумя главными экономиками планеты начнет ослабевать, не сбылись. Между тем, время для улучшения отношений с Пекином у Байдена были – он руководит Америкой уже полгода.

Пока большинство экономистов еще считают, что глобальная экономика сумеет продолжить восстановление, но все больше специалистов не могут предсказать, как быстро оно будет происходить и насколько сильным окажется.

«Рынок говорит,- считает Зивей Рен из Penn Mutual Asset Management,- что в ближайшие недели или месяцы развитие экономики существенно замедлится».

Прошлогодняя рецессия в США оказалась рекордно короткой и продлилась лишь два месяца. В январе-марте 2021 г. в пересчете на год ВВП США вырос на 6,4%. До рекордного роста в конце 2019 года не хватило только 0,1%.

В апреле-июне рост усилился и составил уже 9,1%, став вторым после 1983 года. Вместе с экономикой росли и доходы компаний. Так, по данным Wall Street Journal (WSJ), во втором квартале прибыль компаний, входящих в S&P 500, выросла по сравнению с тем же периодом времени прошлого года почти на 70%. Это самый высокий рост более чем за десятилетие.

Однако сейчас с каждым днем все больше инвесторов начинают сомневаться в устойчивости столь сильного роста. Экономисты полагают, что рост американской экономики достиг пика весной и по итогам года достигнет 6,9%, а в следующие два года значительно замедлится: до 3,2 и 2,3% соответственно.

Опасения резкого замедления развития американской и, следовательно, глобальной экономик и спровоцировали большие изменения на рынке акций и облигаций, а также во многих секторах S&P 500.

Изменения четко просматриваются и на нефтяном рынке, подавляющее большинство инвесторов которого делали ставки на быстрое восстановление глобальной экономики и спроса на нефть. Инвесторы уже не раз за последние полтора года могли убедиться в чрезмерном оптимизме своих ожиданий и расчетов, но последний гвоздь в крышку гроба надежд на быстрое восстановление экономики вбил, похоже, Дельта, который вновь начал ограничивать путешествия и сильно затормозил восстановление спроса на топливо.

На эти изменения отреагировали как всегда «чуткие» акции энергетических компаний. В июле энергетический сектор S&P 500 уже снизился на 13% и стал самым худшим сектором индекса.

Несколько месяцев американцы и жители стран, власти которых отменяли ограничения, активно тратили деньги буквально на все, начиная от автомобилей и заканчивая поездками. В этом отношении показательны результаты опроса Gallup, согласно которым сейчас свое финансовое положение считают отличным 59,2% респондентов, самый высокий показатель более чем за 13 лет.

Однако в последние недели появляется все больше признаков того, что оптимизм начинает ослабевать. Например, на прошлой неделе появились данные, что после увеличения расходов граждан, одного из главных драйверов развития американской экономики, в июне в начале июля они начали снижаться.

Обращает на себя внимание и ситуация на рынке труда: уровень безработицы топчется на месте, все больше экономистов тревожит дефицит рабочей силы, который наверняка еще сильнее замедлит восстановление экономики.

«На прошлой неделе мы увидели данные, говорящие о быстром росте инфляции,- объясняет ситуацию в экономике и на финансовых рынках главный специалист по инвестициям в CIBC Private Wealth Management Дейв Донабедян.- Сейчас все сильнее опасения, что рост заражений коронавирусом негативно отразится на восстановлении экономики. Высокая инфляция и медленный рост экономики – комбинация, мягко говоря, не очень хорошая».