СМИ: на телефон президента Франции было установлено ПО Pegasus

Газета Le Mond написала, что мобильный телефон президента Франции Эммануэля Макрона мог подвергаться слежке с помощью программного обеспечения Pegasus, сообщает «Интерфакс».

Согласно информации газеты, в качестве объектов наблюдения хакеры, действовавшие, предположительно, по поручению властей Марокко, в 2019 году, помимо телефона главы французского государства, выбрали телефоны на тот момент премьер-министра страны Эдуара Филиппа, а также еще 14 министров.

В Елисейском дворце заявили Le Monde, что если эта информация подтвердится, то ситуация будет «очевидно очень серьезной». «Один из номеров президента, который он, согласно нашей информации, использует регулярно с 2017 года по настоящее время, фигурирует в списке номеров, выбранных спецслужбами Марокко – пользователем шпионского ПО Pegasus – для возможной слежки», – пишее французское издание.

Ранее сообщалось, что французская прокуратура начала расследование по факту слежения с использованием шпионского программного обеспечения на смартфонах. В частности, планируется провести расследование по 10 пунктам обвинения в адрес марокканских спецслужб, которые могли использовать эти вредоносные программы для того, чтобы следить за французскими журналистами.

В ходе журналистского расследования, проведенного британской газетой The Guardian, французской Le Monde и американской The Washington Post, выяснилось, что программное обеспечение Pegasus, с помощью которого с телефонов можно снимать различную информацию, компания NSO Group поставляла разведывательным агентствам, правоохранительным службам и военным с 2016 года. По данным авторов материала, это программное обеспечение могло быть использовано для перехвата данных с телефонов людей в частности в Азербайджане, Бахрейне, Венгрии, Индии, Казахстане, Марокко, Мексике, ОАЭ, Руанде и Саудовской Аравии.

