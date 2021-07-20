СМИ: в Воронеже задержан экс-замглавы ГИБДД



Правоохранители задержали бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, которому ранее прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает «РИА Новости» соссылкой на источник в правоохранительных органах региона. По словам источника издания, экс-замглавы регионального ГИБДД задержали накануне.

В феврале 2020 года прокуратура Воронежской области потребовала в суде изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, обратив их в доход государства. В материалах контроля за расходами, поступивших из ГУМВД области, отмечалось, что родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. При этом, как уточняло ведомство, доходы родителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок. В настоящий момент суд приостановил производство по делу.

Сегодня, 20 июля, сообщалось, что начальник Управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также шесть его подельников задержаны по подозрению в получении взяток на общую сумму более 19 млн руб.

Согласно информации пресс-службу СК РФ, Сафонов и участники возглавляемой им группы, среди которых высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, задержаны. Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники силовых структур изъяли у Сафонова и его подельников автомобили и денежные средства. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале опубликовал фотографии шикарного коттеджа Сафонова.

На снимках двухэтажный особняк с колоннами и золотыми воротами, а также убранство самого дома – в комнатах лепнина и фрески на потолках, резные двери, мраморная лестница с позолоченными перилами и хрустальные люстры. В уборной помимо душевая кабина с позолоченными дверями и ванны с золотыми смесителями, установлен золотой унитаз.

По статье о взятке в особо крупном размере Сафонову грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф вплоть до 70-кратного размера полученной взятки, то есть более 1,3 млрд руб.

