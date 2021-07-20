СМИ: в Воронеже задержан экс-замглавы ГИБДД

20 июля 2021, 19:10
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Правоохранители задержали бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, которому ранее прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает «РИА Новости» соссылкой на источник в правоохранительных органах региона. По словам источника издания, экс-замглавы регионального ГИБДД задержали накануне.

В феврале 2020 года прокуратура Воронежской области потребовала в суде изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, обратив их в доход государства. В материалах контроля за расходами, поступивших из ГУМВД области, отмечалось, что родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. При этом, как уточняло ведомство, доходы родителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок. В настоящий момент суд приостановил производство по делу.

Сегодня, 20 июля, сообщалось, что начальник Управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также шесть его подельников задержаны по подозрению в получении взяток на общую сумму более 19 млн руб. 

Согласно информации пресс-службу СК РФ, Сафонов и участники возглавляемой им группы, среди которых высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, задержаны. Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники силовых структур изъяли у Сафонова и его подельников автомобили и денежные средства. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале опубликовал фотографии шикарного коттеджа Сафонова. 

На снимках двухэтажный особняк с колоннами и золотыми воротами, а также убранство самого дома – в комнатах лепнина и фрески на потолках, резные двери, мраморная лестница с позолоченными перилами и хрустальные люстры. В уборной помимо душевая кабина с позолоченными дверями и ванны с золотыми смесителями, установлен золотой унитаз.

По статье о взятке в особо крупном размере Сафонову грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф вплоть до 70-кратного размера полученной взятки, то есть более 1,3 млрд руб.
 