Социальное казначейство обеспечит россиянам адресную помощь

Михаил Мишустин и члены правительства приняли участие в заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, говорится в сообщении Кремля. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. На нем вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в частности, сообщила, что Минтруд уже ведет работу по созданию единой цифровой платформы социального казначейства.

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Программа социального казначейства позволит к 2030 году снизить уровень бедности в России до 6,5%, полагает Голикова. Электронная система будет содержать информацию о доступных гражданам социальных выплатах и позволит начислять некоторые из них проактивно, по образцу материнского капитала.

«Благодаря большому массиву данных о каждом человеке, система позволит выявлять тех, кому нужна помощь, и предлагать ее не дожидаясь, когда человек за ней обратится. Такой подход позволит снизить уровень бедности в 2023 году до 10,9%, в 2024 — до 10,4%, а к 2030 году — в 2 раза, как это предусмотрено национальными целями развития, то есть до 6,5%», - сказала Голикова.

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Как напоминает Finmarket, изначально Владимир Путин поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России вдвое к 2024 году. Но в июле 2020 года он подписал новый указ о национальных целях до 2030 года, согласно которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024 году, а к 2030.

А нужен ли новый чиновничий пузырь?

Перенос сроков исполнения указа с 2024 на 2030 год сам по себе уже говорит о том, что профильные ведомства работают не слишком успешно, поэтому ждать серьезных положительных сдвигов в этом плане не стоит, полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Рухнувшая экономика, падение доходов населения и безработица под 10% привели к росту числа людей за чертой бедности примерно до 25%, поэтому снизить его до тех же самых 10,9% к 2023 году не составит большой проблемы. Вполне возможно, что по мере восстановления реального сектора экономики государство сможет выйти на эти показатели чуть ли не в 2—3 квартале следующего года.

Но после 2025 года стоит ждать нового переноса сроков выполнения этой программы, уверен эксперт. По его словам, проблема в том, что большинство указов от 2012 и 2018 годов писались специалистами из ВШЭ и РАНХиГС, которые совершенно не понимают принципов функционирования российской экономики и фактически живут в розовых очках. Из 11 указов и 218 поручений от 2012 года была выполнено максимум четверть, что является прямым показателем либо утопичности выставляемых целей, либо их популизма, направленного на лояльность электората — на этот раз перед сентябрьскими выборами в Думу.

Вопрос проработки социального казначейства уже поднимался несколько лет назад, но тогда было справедливо замечено, что это фактически раздувание штата госслужащих и создание еще одного крайне узкопрофильного ведомства, напоминает Переславский. А доступ к социальным выплатам и информирование об их наличии и возможности должен осуществляться на платформе «Госуслуг» Пенсионным фондом РФ. Если замкнуть эту задачу на разработчиков приложений и заставить сотрудников ПФ РФ немного поработать, то необходимость в создании еще одной структуры моментально отпадет, уверен эксперт.

Не попросишь — не получишь

Борьба с бедностью — старая идеологема, занимающая основное место в политической теории и практике России уже больше 10 лет, напоминает Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Ожидалось, что бедность получится победить «майскими указами» президента в 2012 году. В 2013 году был принят 442-й Федеральный закон, изменивший и стандартизировавший систему социального обслуживания граждан России.

Этот закон, указывает политолог, изменил сам подход к проблеме: вместо категориальной помощи была введена адресная. Она означала, что помогать надо тем, кому действительно нужна помощь, — вне зависимости от причастности к льготной категории. Важное условие социальной помощи в России — её заявительный характер: просящий помощи должен сам обратиться в учреждение и написать заявление.

Концепция Татьяны Голиковой по созданию социального казначейства — новое решение, на которое давно был запрос у общества, считает Донцов. Этот запрос актуализировался в 2020 году, когда началось выделение государственной поддержки, связанной с пандемией коронавируса. Вероятно, предполагает эксперт, эта система станет единым агрегатором всех социальных выплат и будет пользоваться государственными базами данных из ФНС, ПФР, центров социальной защиты; что позволит оперативно формировать заявления и анализировать каждую ситуацию. Пока же это практически невозможно, потому что в соответствии с законом о защите персональных данных, государственные учреждения не могут обмениваться персональными данными получателей услуг.