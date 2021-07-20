Стало известно, когда запланирован первый полет нового российского истребителя

Стало известно, когда может состояться первый полёт нового военного российского истребителя ЛТС «Сухой».

Как говорится в презентации самолёта, которую на авиасалоне МАКС-2021 продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину, это может произойти уже в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Путин посетил 20 июля авиасалон МАКС-2021, где ознакомился с новейшим военным самолётом. Речь идёт о лёгком однодвигательном истребителе пятого поколения ЛТС «Сухой» . Ещё до официальной его презентации эксперты назвали самолёт серьёзным конкурентом американского F-35.

Наша справка

ЛТС «Сухой» – первый в стране лёгкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Самолёт имеет прорывные характеристики, включая высокие лётные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, и сниженную радиолокационную заметность.

