Общее число случаев заражения COVID в России превысило 6 млн

В России за последние сутки выявлено еще 23 770 эпизодов коронавирусной инфекции, следует из статистики оперштаба. Накануне сообщалось о 24 633 новых случаях.

Нарастающим итогом в стране за все время эпидемии выявлено 6 006 536 заболевших коронавирусом. Число безвозвратных потерь достигло 149 922 человека, из которых за последние 24 часа скончались 784 пациента. За сутки полностью выписаны 22 218 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 382 213.

В Москве за сутки выявили 3188 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7968 человек, скончался 101 пациент. За все время пандемии в столице выявили 1 470 330 случаев болезни. Столица продолжает оставаться на первом месте по заболеваемости ковид среди регионов.

В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+2478), Санкт-Петербург (+1934), Нижегородская (+527) и Свердловская (+491) области.

В общей сложности, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 190 млн случаев заражения коронавирусом и более 4 млн смертей от него. Лидируют по заболеваемости США - более 34,1 млн случаев, далее следуют Индия (более 31,1 млн), Бразилия (свыше 19,3 млн) и Франция (более 5,9 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

