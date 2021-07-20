Торги по продаже помещения в Доме фарфора на Мясницкой улице в Москве состоятся 17 августа - заммэра Ефимов

Помещение в здании торгового дома «Товарищества М. С. Кузнецова», которое является объектом культурного наследия федерального значения, выставили на торги в Москве. Площадь нежилого помещения около 223 квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Торговый дом «Товарищества М.С. Кузнецова» хорошо известен москвичам как «Дом с Меркуриями» или «Дом фарфора». Он расположен по адресу: ул. Мясницкая, Дом 8/2 Строение 1.

«С начала года город реализовал на торгах два нежилых помещения общей площадью около 400 квадратных метров в зданиях, имеющих охранный статус. Сейчас инвесторам предлагается помещение площадью 223,5 квадратного метра на первом этаже знаменитого «Дома с Меркуриями» конца XIX – начала XX века на Мясницкой улице. Объект имеет свободное функциональное назначение, поэтому будущий собственник сможет открыть здесь офис, магазин или кафе», – рассказал заммэра.

Начальная стоимость объекта составляет почти 55,5 млн рублей или около 243,7 тысячи рублей за квадратный метр. Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 августа. Торги запланированы на 17 августа.

«Предлагаемое на продажу от города помещение имеет отдельный вход и оборудовано всеми необходимыми коммуникациями. Все проводимые в нем работы будут осуществляться под контролем специалистов Мосгорнаследия. Всего с начала года город реализовал на торгах 117 нежилых помещений в центре Москвы, средняя конкуренция составила 4,3 участника на лот», – добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Здание было построено в 1899-1901 годах по проекту известного московского зодчего Федора Шехтеля для владельца одного из крупнейших фарфорово-фаянсовых производств Российской империи конца XIX — начала XX веков Матвея Кузнецова, который открыл на первом этаже дома знаменитый «Магазин фарфора». Кроме продажи фарфора в магазине устраивались выставки художников. Здание дважды достраивалось, последний раз в 1930 году добавили 4 и 5 этаж.