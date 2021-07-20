Цены на нефть слабо растут в рамках коррекции

Мировые цены на нефть утром 20 июля дорожают сразу на 6% в рамках коррекции после падения в понедельник, 19 июля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.59 по московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросла на 0,12% — до $68,7 за баррель. Котировки на WTI с поставками в сентябре дорожали на 0,26% — до $66,52 за баррель, августовские фьючерсы на WTI выросли на 0,15%, до $66,52.

19 июля на сырьевых и фондовых рынках наблюдалась масштабная волатильность, из-за которой нефтяные цены упали с $73 и $71 за баррель Brent и WTI примерно до $69 и $67 за баррель соответственно. Падение цен на нефть было связано с решениями ОПЕК+, а также рисками с дальнейшим распространение коронавируса.

Ранее ОПЕК+ пришел к договоренности по продлению соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2022 года. Начиная с августа текущего года добыча будет увеличиваться на 400 тысяч баррелей в сутки.

Основные опасения по коронавирусу в мире сегодня вызваны распространением в мире нового, более заразного штамма «дельта». При этом Великобритания с 19 июля сняла все карантинные ограничения, а в Токио с 23 июля по 8 августа пройдет Олимпиада.

