Вальдемар Гердт – член комитета по международной политике бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» – заявил, что компромисс с США по газопроводу «Северному потоку – 2» может включать тему закупки американского сжиженного газа (СПГ). При этом, как отметил он, интересы Берлина не учитываются.

«Договоренности по трубопроводу между Берлином и Вашингтоном могут быть достигнуты на базе компромиссов, – цитирует политика РИА Новости. – Они могут предусматривать, например, закупку ФРГ американского СПГ в определённом объёме».

С другой стороны, как подчеркнул Гердт, при дефиците энергетической корзины в Германии, СПГ Берлину тоже нужен, хотя это и дороговато по сравнению с российским газом.

«Возможно, предметом торга будут и интересы Украины. Рад, что переговоры идут и компромисс всё-таки будет достигнут, а санкции – сняты. Это очень хороший поворот событий, не лучший, но политика – это искусство возможного», – подчеркнул депутат.

Кроме того, Гердт считает, что интересы Берлина в энергообеспечении в итоге «стали разменной монетой между Москвой и Вашингтоном. Он также отметил, что «заокеанские друзья уделяют интересам Германии мало внимания, в то время как ограничение энергоносителей угрожает экономике страны.

Ранее сообщалось, что кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет считает, что газопровод «Северный поток – 2» не должен становиться инструментом против Украины.

Возможный сменщик Ангелы Меркель в интервью изданию Financial Times заявил, подчеркнул, что этот трубопровод не должен становиться геополитическим инструментом против Киева.

