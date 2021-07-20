В Минздраве назвали опасные симптомы после прививки от COVID-19

Главный гериатр российского Минздрава Ольга Ткачёва назвала опасные симптомы после прививки от коронавируса.

По словам специалиста, вакцинировавшимся следует срочно обратиться к врачу, если после прививки температура выше 40 градусов держится более двух дней. Как пояснила специалист, это может свидетельствовать о заражении COVID-19 в период вакцинации.

Также необходима помощь медиков, если плохое самочувствие сопровождается проблемами с дыханием, учащённым сердцебиением, судорогами или аллергией-крапивницей. При этом неприятные ощущения в месте прививки могут сигнализировать о воспалительной реакции на введение препарата.

«Неприятные ощущение в руке после вакцины от коронавируса связаны с тем, что концентрация препарата в месте введения вызывает реакцию кожи и мышц. Помимо этого, во время укола медик может случайно задеть нервное окончание, и это тоже вызывает болезненные ощущения», – цитирует Ткачёву «URA.RU».

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о проявлении новых симптомов, которые могут указывать на то, что человек заболел коронавирусом.

По его словам, с появлением новых штаммов COVID-19 стал появляться и новые симптомы, в том числе похожие на ангину и кишечные проявления.

«По симптоматике, да, появились ряд новых симптомов, – пояснил министр. – Но отмечаются иногда какие-то кишечные проявления. Чаще проявления, сходные с ангиной, ряд других».

