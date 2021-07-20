В реорганизацию бывшей промзоны «Братцево» в Москве инвестируют 50 млрд рублей – заммэра Ефимов

Часть бывшей промышленной зоны «Братцево», которая расположена на севере Москвы в районе Войковский будет реорганизована по проекту «Индустриальные кварталы». Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысит 50 млрд рублей, создадут более 1,5 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь промзоны, подлежащая комплексному развитию в рамках проекта «Индустриальные кварталы», составит 22 га. Редевелопмент участка бывшей промышленной зоны «Братцево» позволит создать более 1,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции по новому объекту превысят 50 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит более 800 миллионов рублей в год. Реализацию проекта планируется завершить в 2030 году. На этой территории рядом со станцией МЦК «Балтийская» собираются возвести 550 тысяч квадратных метров недвижимости», — рассказал заместитель мэра.

Проект решения о комплексном развитии территории «Братцево» на севере столицы одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы.

По проекту реновации построят 90 тыс. кв. метров жилья, детский сад на 325 мест и школу на 750 учеников. Предусмотрено также строительство спортивных объектов и площадок для занятий на свежем воздухе и зданий общественно-делового назначения, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Всего комплексное развитий территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей, уточнили в правительстве.