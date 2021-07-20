В России провели испытания системы ЗРК С-500

Новейшая зенитная ракетная система С-500 успешно выполнила боевые испытательные стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр, сообщает Минобороны России.

«На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля, цель поражена», — говорится в сообщении.

Уточняется, что испытания полностью подтвердили все тактико-технические характеристики С-500 и высокую надежность российской техники.

«После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО», — говорится в сообщении.

О планируемых государственных испытаниях ЗРС С-500 было известно еще в августе 2020 года. О них тогда сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

С-500 «Прометей» (ОКР "Триумфатор-М") является новейшим ЗРС «земля — воздух», представляющая универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. С-500 способна также перехватывать баллистические ракеты, а в перспективе поражать и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. ЗРК способен поражать цели противника в радиусе 600 км. Также система может поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, которые летят со скоростью до семи километров в секунду. С-500 имеет возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет.

