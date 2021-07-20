Ученые России разработали новый способ лечения ВИЧ

Специалисты НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний разработали и запатентовали новый способ лечения больных ВИЧ, сообщили «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу центра.

Подчеркивается, что полностью выздороветь при данном заболевании невозможно, поэтому пациентам приходится постоянно принимать препарат тенофовир, который является достаточно токсичным и в 90% дает нежелательные реакции организма, больше всего из-за этого страдают кости и почки, передает агентство.

«Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин», — говорится в сообщении.

Ученые сообщают, что данная схема менее токсична, так как после первичного лечения двойной терапии оказывается достаточно. Новый способ лечения позволяет избежать, как непосредственную, так и отложенную токсичность, а приблизительно через полгода у пациентов формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ. Ученые подчеркивают, что лекарства являются уникальными, усиливая действия друг друга.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила о снижении уровня смертности среди ВИЧ-инфицированных и пациентов с туберкулезом на 14,1% и 10,4% соответственно.

