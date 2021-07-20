В России запатентовали новое средство от вирусов

Московская инновационная группа ZEST R&D создала и запатентовала новую маску ZestShield для защиты органов дыхания от вирусов. Как утверждают разработчики, при ее использовании полностью исключается возможность заражения любыми респираторными заболеваниями (в том числе и коронавирусом) при прямом контакте с больным. В первую очередь, такое средство защиты актуально для тех, кто работает в так называемых «красных зонах».

В общем-то это не просто маска, а защитный шлем, герметичный, с системой фильтрации, работающей за счет электрических вентиляторов – они «прокачивают» воздух через фильтры, облегчая процесс дыхания, делая его свободным и естественным. При этом не пропускающие вирусы воздушные фильтры HEPA — сменные. Без подзарядки новое средство защиты может работать 5-6 часов.

«Разработанная нами маска позволяет предотвратить распространение любых инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Новая реальность, в которой мы живем, показывает непредсказуемость развитие новых эпидемий. Маски с индивидуальными системами вентиляции позволит препятствовать распространению вирусов на объектах транспорта, массовых мероприятиях, на торговле, производстве и других сферах», — говорит главный конструктор ZEST R&D Сергей Зеге.

Новинка прошла тестовые испытания на базе Самарского государственного медицинского университета — ее в течение 3-х дней использовали и врачи, и средний медперсонал, работающие в «красной зоне» COVID-госпиталя.

«В условиях работы "красной зоны" COVID-госпиталя для медицинского персонала важны безопасность и комфорт носимых средств индивидуальной защиты. Смена длится до 6 часов, нет возможности сменить экипировку. Поэтому важно, что разработанная коллегами маска защищает от проникновения вирусов, легкая, герметичная, надежно фиксируется, стекло не запотевает», — прокомментировал результаты теста заведующий отделением инфекционной безопасности и гигиены, врач-эпидемиолог Клиник СамГМУ Сергей Неняйкин.

Первая, пока мелкосерийная, партия устройства запущена в производство.

