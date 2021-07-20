Золотой унитаз и лепнина: глава ГИБДД Ставрополья подозревается в получении многомиллионных взяток

Начальник Управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также шесть его подельников задержаны по подозрению в получении взяток на общую сумму более 19 млн руб.

Согласно информации пресс-службу СК РФ, Сафонов и участники возглавляемой им группы, среди которых высокопоставленные сотрудники правоохранительных органах, задержаны. Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также сообщается, что в отношении них возбуждено уголовное дело по части 6 стать 290 УК РФ («Получение взятки») в особо крупном размере. Общая сумма взяток составила более 19 млн рублей.

Предварительно установлено, что на протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, которые осуществляли грузовые перевозки зерновых культур и инертных грузов на территории региона.

Эти пропуска позволяли владельцам транспортных средств беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории края, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, сотрудники силовых структур изъяли у Сафонова и его подельников автомобили и денежные средства.

В свою очередь депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале опубликовал фотографии шикарного коттеджа Сафонова. На снимках двухэтажный особняк с колоннами и золотыми воротами, а также убранство самого дома.

В частности, в комнатах лепнина и фрески на потолках, резные двери, мраморная лестница с позолоченными перилами и хрустальные люстры. В уборной помимо душевая кабина с позолоченными дверями и ванны с золотыми смесителями, установлен золотой унитаз.