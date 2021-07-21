Акции дня: бумаги «Россетей» заинтересовали трейдеров

В лидеры торгов вышли акции компании «Россети» по итогам торговой сессии в среду, 21 июля. За день обыкновенные акции подорожали на +2,63% до 1,30 рубля за акцию, а «префы» +4,1% до 1,9 рубля за акцию.

Акции отреагировали ростом на новость о предстоящем совете директоров, где состоится обсуждение вопроса о выходе «Россетей» из акционерного капитала «Русгидро». Вопрос рассмотрят 29 июля. Согласно данным на конец марта 2021 года 61,73% акций «Русгидро» принадлежат Российской Федерации, 12,95% - банку ВТБ, и 25,32% - другим компаниям, в том числе представители «Россетей».

Индекс Мосбиржи вырос на +0,50% до 3722,96 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,20% до 1586,12 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:48 мск стоила 72,31 долларов за баррель (+4,72%). Российская валюта укреплялась 73,93 рублей за доллар.