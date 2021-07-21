Аналитик дал совет, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах

Как инструмент для хранения денежных средств банковские вклады сейчас не самое лучшее средство, поскольку не покрывают потребительскую инфляцию как минимум три года, рассказала агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Он отметил, что на сегодня существуют более удобные методы сбережения средств. К таковым относятся ОФЗ или облигации крупных госкомпаний, дающие около 7% прибыли в годовых.

«При этом нового налога на вклады здесь фактически можно даже не касаться — и с ним, и без него банковские депозиты всегда проигрывали самым низкодоходным займам на фондовом рынке», — считает эксперт. При этом он предостерегает от вкладов с инвестиционной составляющей, поскольку в данном варианте можно лишиться вообще всего дохода.

Коган советует внимательно читать договор с такими компаниями. На деле это может оказаться инвестиционным договором, по которому не будет той гарантированной доходности, на которую рассчитывает вкладчик, а не договором открытия вклада.

Эксперт также напомнил, что самую большую доходность дают долгосрочные вклады, минимум от двух лет, но с оговоркой, что на момент открытия они при любом раскладе не будут гарантировать процентную ставку выше, чем текущая ключевая ставка ЦБ.

