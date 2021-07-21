Банк России готовит новый «удар по ценам»

В ближайшую пятницу состоится очередное заседание Банка России, где регулятор готовится нанести очередной “удар по ценам”. Жесткая политика Центрального банка России уже вряд ли кого-то может удивить, да и сама глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее дала достаточно четкие сигналы участникам рынка.

Растущая инфляция и инфляционные ожидания населения побуждают ЦБ РФ действовать, при этом инструмент борьбы с ростом цен у него фактически один - повышать и повышать ставки. И как ранее неоднократно отмечал “Эксперт”, совсем неважно, что является драйвером роста цен.

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Пытаясь обуздать инфляцию повышением ставок, Банк России в этом году уже повысил процентные ставки на 125 базисных пунктов, и большинство экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают повышения в эту пятницу еще на один процентный пункт. Таким образом, в случае реализации этого сценария, цикл ужесточения политики станет самым масштабным со времен рублевого кризиса 2014 года.

“Думаю, что сейчас у руководства Банка России очень сложная задача. Есть соблазн одним рывком, повысив ставку на 100 базисных пунктов, догнать уровень потребительской инфляции. Большинство экспертов именно этого и ждут от ЦБ. Однако такой шаг, с моей точки зрения, будет крайне неблагоприятным и для российских активов, и для экономики. Резкие движения центробанка всегда говорят о нервозности, о том, что реальность не совпала с прогнозами. Повышение ставки на 1% однозначно затормозит кредитование и темпы экономического роста, ударит по доходам населения, увеличит «косты» для корпоративного сегмента. Отрицательным такой подъем ставки станет и для акций, и для облигаций, и для рубля”, - комментирует экономический обозреватель Олег Богданов.

Пока руководство мировых ЦБ продолжает стимулирование и лишь задумывается о том, когда начать сворачивать меры поддержки экономики, полагая, что инфляция носит временный характер, российский ЦБ предпочитает действовать сразу и без раздумий.

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Действительно, есть растущий спрос, который по идее провоцирует инфляцию, однако верно и обратное, потребитель хочет купить сейчас, чтобы не переплачивать потом.

Вместе с тем, есть очевидные причины ускорения инфляции, которые вряд ли будут нивелированы путем повышения ставок.

Прежде всего, это, конечно, мировое ценовое давление. Инфляция наблюдается повсеместно, и она проявляется в России путем ввозимых товаров, этот эффект называется импортируемая инфляция, сюда также нужно добавить ослабление рубля.

Сейчас годовая инфляция согласно официальной статистике составляет 6,5%, это самый высокий уровень почти за пять лет. Но инфляционные ожидания резко выросли - до 11,9%, такие данные приводятся в опросе, проведенном Центробанком РФ.

Скорее всего, она приближается к пику, и в дальнейшем пойдет на спад, как и в остальном мире, однако ставки в стране уже будут заметно выше, что будет мешать экономике. Банк России, безусловно, сообщит о снижении инфляционного давления, однако вопрос целесообразности такого цикла ужесточения ставок так и останется без ответа.

Ссылаясь на ценовое давление на внутреннем и мировом рынках, Банк России предупреждает, что он не вернет инфляцию к целевому уровню до второй половины следующего года.

При этом многие компании открыто заявляют, что не могут повышать зарплаты сотрудникам такими же темпами, какими растет инфляция, а это значит, что реальные располагаемые доходы населения продолжат падать.

Единственный плюс - когда Банк России наконец завершит свой цикл ужесточения и перейдет к смягчению, стоимость облигаций федерального займа начнет расти, и финансовые игроки смогут на этом заработать, но пока сигналов о завершении цикла от регулятора не поступало, и сводный индекс ОФЗ торгуется на минимумах с марта 2020-го.

