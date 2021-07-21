«CША ждёт тяжёлый бой, если полезут к русским»: американцы о российском истребителе

Читатели новостного американского издания ABC News оценили новый российский однодвигательный истребитель пятого поколения ЛТС «Сухой» Checkmate, прототип которого показали накануне на МАКС-2021.

«Извините, но США ждёт тяжёлый бой, если они полезут к русским», — написал один из пользователей.

Другой пользователь оценил новейший российский самолёт с иронией: «Так, а кто там заявлял, что нам не нужны наши союзники по НАТО?».

При этом в комментариях развернулась дискуссия о том, какой истребитель лучше, российский или его американские аналоги.

«Вот именно потому, что у русских такие самолёты вооруженные силы США нуждаются в серьёзном обновлении», «Теперь нам будет ой как не просто превзойти российские ВВС», «Не забываем, Россия имеет лучшую противовоздушную оборону, чем США, с радарами, которые могут отслеживать стелс-самолеты»…

Кроме того, пользователи стали спорить из-за соотношения цены и качества каждой машины.

«Не уверен, что американский F-35 имеет схожие с российским самолётом характеристики», – написал один из читателей.

Напомним, 20 июля президент России Владимир Путин посетил авиасалон МАКС-2021, где ознакомился с новейшим военным самолётом. Речь идёт о лёгком однодвигательном истребителе пятого поколения ЛТС «Сухой». Ещё до официальной его презентации эксперты назвали самолёт серьёзным конкурентом американского F-35.

Позже стало известно, когда может состояться первый полёт нового военного российского истребителя ЛТС «Сухой». Как говорится в презентации самолёта, которую на авиасалоне МАКС-2021 продемонстрировали президенту РФ Путину, это может произойти уже в 2023 году.

Наша справка

ЛТС «Сухой» Checkmate – первый в стране лёгкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Самолёт имеет прорывные характеристики, включая высокие лётные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, и сниженную радиолокационную заметность.