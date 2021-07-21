Депутат Хинштейн раскрыл подробности по делу о взятках в ГИБДД Ставрополья

Александр Хинштейн – глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи нижней палаты российского парламента – раскрыл подробности по делу взятках в ГИБДД Ставропольского края.

По словам депутата, большинство тех, кто работал с ОПГ задержанного за взяточничество начальника регионального ГИБДД Алексея Сафонова, уже дают показания, передаёт РИА Новости.

«Мне известно, что большинство из тех, с кем работал Сафонов, показания дают, поэтому число фигурантов, наверное, возрастет по делу, подчеркнул Хинштейн. – Как ведет себя сам Сафонов, я сказать сейчас не могу, такой информации у меня нет».

Напомним, накануне стало известно, что начальник Управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также шесть его подельников были задержаны по подозрению в получении взяток на общую сумму более 19 млн руб.

Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники силовых структур изъяли у главного гаишника Ставрополья и его подельников автомобили и денежные средства. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале опубликовал фотографии шикарного коттеджа Сафонова.

На снимках двухэтажный особняк с колоннами и золотыми воротами, а также убранство самого дома: в комнатах лепнина и фрески на потолках, резные двери, мраморная лестница с позолоченными перилами и хрустальные люстры. В уборной, помимо душеврй кабины с позолоченными дверями и ванны с золотыми смесителями, установлен золотой унитаз.

По статье о взятке в особо крупном размере Сафонову грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф вплоть до 70-кратного размера полученной взятки, то есть более 1,3 млрд руб.

Позже появилась информация, что своего поста лишился Сергей Щеткин – начальник главного Управления МВД Ставрополья. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, соответствующее решение принято по результатам прошедшей в регионе спецоперации.

