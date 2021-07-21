Дожили. Говядину экспортируем…

Незадолго до развала Советского союза, в 1990 году, президент СССР Михаил Горбачев и его американский коллега Джордж Буш подписали торговое соглашение — и пустые советские прилавки наполнились знаменитыми «ножками Буша». В 2002 году лабораторные исследования обнаружили в замороженных американских окорочках бактерии сальмонеллы, что вызвало необычайный скандал и подрыв доверия к американскому мясному импорту. Был введен непродолжительный запрет на ввоз куриного мяса в РФ, но затем импорт снова разрешили.

В 2007 году история повторилась: вновь импортные поставки мяса — и снова сальмонелла. На этот раз ввоз был запрещен не только из США, но и из Франции, Германии, Бразилии и других стран. В разные годы российские лаборатории обнаруживали в импортном мясе запрещенные в РФ антибиотики, опасные для человека противопаразитные средства, возбудители листериоза — кишечные палочки — и другие приятные находки.

В 2013 году вновь было введено ограничение на поставки американского мяса — на этот раз был обнаружен рактопамин. Он помогает нарастить мышечную массу скота, но очень вреден для людей. Биостимулятор роста стал большой угрозой, и импорт мяса из разных стран снова оказался под вопросом. Добавились к этому и новые угрозы, существующие по сей день: вспышки африканской чумы свиней и птичьего гриппа.

А значит, остро встал вопрос о развитии отечественного агропромышленного комплекса.

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Долгий, долгий отказ от импортозависимости

В 2012 году Правительство РФ запустило государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы.

Она предусматривала стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе, а именно: из федерального бюджета предоставлялись субсидии на компенсацию части процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным на развитие АПК — строительство, реконструкцию, модернизацию новых или уже действующих производственных мощностей, покупку техники, оборудования и другие траты.

Дополнительным фактором вынужденного отказа от импорта стало введение в 2014 году первого пакета антироссийских санкций, поводом для которых стала ситуация на Украине и воссоединение Республики Крым с Россией. Но важно отметить, что к тому времени меры против зависимости от импорта уже год как работали и в результате позволили восстановить отечественное животноводство. За период с 2014 по 2020 год Россия сократила объемы импорта мяса в натуральном выражении в три раза, говорится в сводках Минсельхоза за 2020 год. Прежде всего — это свинина и птица.

«После кризиса 2013—2014 годов удалось существенно снизить импортозависимость, — рассказывает заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрей Тенишев. — А в первом полугодии 2021 года достигнутый было на внутреннем рынке мяса и мясопродуктов баланс спроса и предложения резко нарушился: примерно на 20% сократился импорт, и существенно — по некоторым позициям в пять раз — вырос экспорт мяса. Объяснение простое: на мировых рынках растут спрос и цены».

Действительно, импорт мяса в Россию в январе — апреле 2021 года снизился на 19,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 77,6 тыс. т, сообщает сайт Федеральной таможенной службы России. В частности, к 2021 году Россия стала независима от импорта свинины — свое производство покрывает не только спрос россиян, но и работает на экспорт. В производстве мяса птицы также наблюдается профицит, отмечают эксперты.

Что же происходит с говядиной?

Мяса больше не будет. Будет меньше

Согласно прогнозу мирового производства и потребления, опубликованному на прошлой неделе Минсельхозом США (USDA), в Штатах ожидают падение мирового экспорта говядины на 3% - до 10,8 млн т. Такая оценка сложилась за счет снижения производства в крупных мировых импортерах мяса — Аргентине, Бразилии и Австралии. В мире наблюдается дефицит мясной продукции, который приведет к росту цен, резюмировало агентство Bloomberg еще в июне.

Основные объемы снижения вывоза говядины приходятся на Аргентину. С 20 мая власти страны ввели на месяц запрет на экспорт говядины на все рынки, кроме США и ЕС. Позже было решено ограничить вывоз до 50% от объемов 2020 года и запретить экспортировать некоторые виды вырезки до конца августа. Меры были введены (внимание!) для сдерживания цен на мясо на внутреннем рынке Аргентины.

Ряд проблем возник и в Австралии: в прошлом году из-за пандемии COVID-19 были остановлены семь мясных заводов. Кроме того, поставки крупного рогатого скота ограничили из-за необходимости восстановления поголовья. Как следствие, поставки австралийской говядины тоже снизились.

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Несколько иная ситуация сложилась в Бразилии. В 2017 году экспорт мяса из страны был ограничен из-за нарушения санитарных норм на сельскохозяйственных предприятиях. Тогда остановила работу 21 компания. Бразилию неоднократно обвиняли в нарушении стандартов безопасности в области производства продуктов питания. В мясе обнаруживали биостимулятор роста — рактопамин — и бактерии сальмонеллы. Эти громкие скандалы вполне могли повлиять на сокращение производства мяса в стране.

В прошлом году о сокращении экспорта — прежде всего на фоне пандемии COVID-19 — заявляли и другие страны. И все это происходило в тот момент, когда интерес Китая к поставкам мяса — и особенно говядины — резко возрос. В стране наращивается производство свинины и мяса птицы, но из-за африканской чумы свиней с одной стороны и роста собственного среднего класса, предпочитающего дорогую говядину более дешевым свинине и птице с другой, фокус импортных интересов КНР смещается в сторону говядины.

Все эти причины вкупе и сыграли на руку России и ее аграриям. Россия начала поставлять говядину в Китай только в прошлом году — переговоры о торговом сотрудничестве велись на протяжении семи лет. До этого российский экспорт был направлен в основном на страны ближнего зарубежья. Но соглашение с Китаем — крупнейшим платежеспособным покупателем мяса — изменило ситуацию. Уже за первое полугодие 2021 года КНР, по данным отчета Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка о состоянии рынка мяса в России, стала главным покупателем российской говядины. Согласно отчету, поставки говядины в Китай увеличились с 2,6 тыс. тонн в первом квартале 2020 года до 6,5 тыс. тонн в 2021 году.

Отметим, что в тройку лидеров по покупке российской говядины также вошли Саудовская Аравия и Казахстан. Кроме того, Россия по итогам первого полугодия вышла на первое место среди стран-экспортеров мяса во Вьетнам. Здесь, правда, основной объем экспорта пришелся на свинину, следует из статистики ФТС.

«Необходимость компенсировать падение внутреннего производства свинины вследствие вспышки африканской чумы свиней в 2018—2019 годах открыло китайский рынок для зарубежных производителей мяса, — процитировали в Россельхозбанке руководителя Центра отраслевой экспертизы банка Андрея Дальнова. — Высокие темпы роста экспорта в первом квартале текущего года объясняются как эффектом низкой базы, так и конкурентоспособной ценой, которая обеспечивает российской говядине популярность среди китайских потребителей».

Эксперты банка отметили, что Китай будет нуждаться в импорте говядины из-за вспышки африканской чумы свиней еще как минимум в течение пяти лет.

Дефицит говядины нам не грозит. Грозят цены

Снижение импорта и рост экспорта мяса могут отозваться дефицитом и ростом цен на внутреннем рынке, полагает Андрей Тенишев.

«По данным Росстата, в 2020 году цены на мясо и птицу росли незначительно — в среднем, в пределах 2—3% за год, — пояснил он. — А 2021 год показал резкий рост: мясо птицы за полугодие подорожало почти на 13%, свинина — более, чем на 6,7%, говядина — на 5,6%. При этом сохраняется стабильный спрос: в структуре продовольственных расходов населения траты на мясо составляют около 14%».

При этом производство мяса растет незначительно: за год — всего на несколько процентов, уточнил эксперт. По его мнению, рецепт восстановления баланса прост: регулировать емкость рынка через экспортные квоты и пошлины, а также настойчиво продолжать развивать собственное производство мяса — говядины, свинины, птицы.

Генеральный директор таможенного брокера Meridian Жанна Лучко считает, что имеющиеся производственные мощности не покрывают даже внутренний спрос, поэтому излишков для экспорта в другие страны особо и нет. С ее точки зрения, например, свинина, которая востребована в России, не употребляется по религиозным причинам в мусульманских странах, и это ощутимо сужает рынок для ее продажи. Незначительные, но устойчивые экспортные потоки в последние несколько лет показывает мясо птицы — в основном, курицы, говорит Лучко.

Однако статистика с такой точкой зрения не согласуется. В последнее время — особенно на фоне пандемии COVID-19 — ситуация на рынке мяса изменилась, в том числе и в России. С января по май 2021 года физические объемы экспорта свинины свежей и мороженной возросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 41,6%, а мяса домашней птицы снизились на 12,2%. Это следует из данных Федеральной таможенной службы, опубликованных в июле 2021 года.

Дает ли это основание полагать, что дефицит мяса России не грозит?

Волноваться по поводу влияние фактора роста экспорта говядины на рост цен не стоит, уверен руководитель исполнительного комитета Национальной Мясной Ассоциации Сергей Юшин.

«Ресурсов мяса крупного рогатого скота у нас — 2 млн тонн, — говорит он. — На сегодняшний день экспорт, если всё будет хорошо, составит 1,5% от общих ресурсов, что ничтожно повлияет на рынок. Наш экспорт крайне мал. В этом году импорт говядины в РФ с января по май 2021 года составил 120 с небольшим тысяч тонн, в то время как экспорт — всего 12,6 тысяч тонн.»

Действительно, Россия импортирует говядину из более чем 10 стран, поэтому дефицита этого вида мяса не предвидится. Кроме того, на экспорт идет не только само мясо, но и субпродукты, которые они популярны, например, в Китае. В России же потребление субпродуктов находится на низком уровне. Другими словами, в разных странах ценятся разные части туши.

Другой вопрос в том, что потребление говядины в мире снижается. Это дорогой вид мяса. В России, например, говядину покупают около 17%, а львиная доля приходится на мясо птицы и свинину. Да и в мире спрос на говядину немногим выше — около 20%. Более того: из-за пандемии мировой спрос на говядину упал еще больше: закрылись заведения общественного питания, а этот вид мяса используется обычно в ресторанах и кафе.

Общемировое — в противовес странам Юго-Восточной Азии — падение спроса ведет к снижению производства и к дальнейшему росту цен на говядину, считают эксперты. Этот вид мяса долго и дорого выращивать, нужно много воды, а многие страны столкнулись с ее нехваткой — например, Бразилия. В ЕС не такие богатые пастбища, как в России; кроме того, в Евросоюзе и США экологические активисты препятствуют выращиванию крупного рогатого скота, поскольку коровы вырабатывают метан — наиболее активный парниковый газ, который ускоряет глобальное потепление.

Мало того: за время пандемии подорожали пшеница, кукуруза и ячмень —зерновые, которые идут на производство корма для домашнего скота. Да и рост цен на электроэнергию повлияет на стоимость мяса, считают эксперты.

Поэтому аграрии будут вынуждены поднимать цены, чтобы оправдать все затраты на производство говядины. Прогнозируется, что до 2030 года этот вид мяса вырастет в цене на 10 —15%.