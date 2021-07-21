Эксперт: после конституционной реформы сроки Лукашенко могут обнулиться

После конституционной реформы в Белоруссии президентские сроки действующего главы государства Александра Лукашенко могут «обнулиться».

Об этом в интервью РИА Новости рассказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. По мнению эксперта, скорее всего, в реформе конституции Белоруссия пойдёт по стопам России, копируя то, как она была проведена в нашей стране.

«Новая конституция, новая точка отсчёта. Сценариев вообще несколько считает Манойло. – Согласно первому, Лукашенко вновь будет участвовать в выборах и останется президентом, если здоровье позволит. Второй вариант: если после конституционной реформы будет выдвинут преемник. Тогда Лукашенко будет отцом нации как Назарбаев. Но пойдёт ли на него президент Белоруссии – большой вопрос. Третий вариант – это развитие интеграции с Россией в направлении Союзного государства».

Напомним, 21 июля в Минске проходит заключительное заседание конституционной комиссии, которая предлагает ограничить двумя число президентских сроков для одного человека, а также повысить возрастной ценз для занятия высшего государственного поста с 35 до 40 лет.

Ожидается, что проект новой Конституции Белоруссии будет вынесен на республиканский референдум в начале 2022 года. При этом подготовлен проект основного закона должен быть уже до конца этого года.

Ранее сообщалось, что Наталья Эйсмонт – руководитель пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко – прокомментировала, появившиеся в соцсетях слухи об ухудшении здоровья главы государства.

В частности, она опровергла наличие проблем с самочувствием Лукашенко, подчеркнув, что у него «всё прекрасно со здоровьем». Эйсмонт назвала слухи о том, что Лукашенко стало плохо 15 июля во время открытия «Славянского базара», фейками.

Напомним, вечером 15 июля сразу в нескольких оппозиционных Telegram-каналах появились сообщения, что Лукашенко потерял сознание во время проведения «Славянского базара» в Витебске, после чего самолет с ним спешно вылетел в Минск.

Об этом, в частности, написал белорусский активист Антон Мотолько. Аналогичную информация опубликовала Nexta. Кроме того, новость о том, что Лукашенко стало плохо активно обсуждается в Twitter и других социальных сетях.

