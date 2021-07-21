Эксперты объяснили, чем опасна отмена обязательного штампа о браке в паспорте

Эксперты уверены, что разрешение ставить штампы о браке и разводе в паспорт по желанию, таит в себе ряд проблем. Такое послабление способно сказаться на многочисленных сферах жизни, в числе на сделках с недвижимостью, пишет КП

Накануне правительство РФ выпустило новое постановление, согласно которому россияне могут ставить штампы о браке и детях в паспорта по желанию.

Юристы отмечают, что штамп в паспорте гражданина заменяет собой свидетельство о браке или разводе, факт, который очень важен при оформлении наследства, заключении сделок с недвижимостью.

В случае, если один из супругов захочет продать жилье и не уведомит вторую половину об этом, в случае, если недвижимость была приобретена в браке, то покупатель рискует остаться ни с чем. Второй супруг в случае несогласия сможет оспорить сделку в суде согласно статье 35 Семейного кодекса, покупатель, в свою очередь, будет судиться с продавцом, чтобы вернуть деньги.

«Штамп о браке или о расторжении брака является одним из сигналов, что нужно согласие на сделку второго человека», - рассказал изданию Life.ru адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

Юристы уверены, что с отменой штампов поторопились, так как еще между ведомствами еще не отлажен механизм оперативного обмена информацией о семейном положении граждан.

Риелтор Галина Смирнова уверена, что теперь «придется искать возможность каким-то образом собирать информацию полуофициальными методами, поскольку без проверки, риски очень высоки».

