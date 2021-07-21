Эксперты рассказали о росте трат россиян на минимальный школьный набор

Траты россиян на минимальный школьный набор за год выросли на 13%, показало исследовании аналитического ресурса «Чек Индекс» крупнейшего в РФ оператора фискальных данных исследование «Платформы ОФД».

По сравнению с июлем 2020 года для сборов ребенка в школу необходимо потратить минимум 12,9 тысячи рублей, говорится в документе.

«Средний чек затрат для сбора ребенка в школу в первой половине июля составлял 12 906 рублей, что на 13% выше, чем в прошлом году», - выяснили аналитики. Для этого они проанализировали средние чеки по всей стране за 1-15 июля этого и прошлого года.

Так, на необходимый набор первоклассника придется потратить на 6% или 690 рублей больше, чем в прошлом году. В комплект вошли карандаши, ручки, альбомы и прочее. Дневник подорожал на 3% до 107 рублей, пенал - на 31% до 728 рублей. На набор тетрадей придется потратить на 6% до 306 рублей. Настольные осветительные приборы обойдутся на 22% дороже до 1580 рублей. На наиболее затратные позиции при сборе в школу придется потратить больше - на рюкзак 8% (до 1692 рублей), школьную форму на 15% (до 1651 рубля). Уточняется, что школьные рубашки подорожали на 15% до 817 рублей, брюки (юбки) - на 4% до 1081 рубля, детские кроссовки - на 22% до 2188 рублей, детские туфли и ботинки - на 4% до 1883 рублей.

Эксперты «Чек Индекса» поясняют, что российские покупатели стали придерживаться «практичной» стратегии потребления и делать часть покупок заранее, в первой половине лета, когда еще нет ажиотажа.

В большой степени это касается товаров, которые можно купить впрок, таких как канцелярия, рюкзак, и в меньшей степени - одежды и обуви, которые зачастую приходится менять в магазине из-за роста детей. Аналитики отмечают рост потребительской активности в июле этого года в плане подготовки детей к школе.

