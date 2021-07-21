En+ Group подвела итоги по устойчивому развитию в 2020 году

Несмотря на пандемию, En+ Group достигла высоких результатов в области устойчивого развития. Компания направила 71 млн долларов на борьбу с COVID-19, а также вновь подтвердила свою приверженность ESG-принципам. Об этом она сообщила в ежегодном отчете об устойчивом развитии за 2020 год.



Группа организовала передачу продуктов питания и предметов первой необходимости, средств индивидуальной защиты 16 000 жителям регионов и сотрудникам пенсионного возраста, а также строительство медицинского учреждения на 60 койко-мест для лечения COVID-19 в Гвинее и семи медицинских центров для больных внебольничной пневмонией в городах России.



«Я горжусь существенным прогрессом в области ESG, которого группе удалось достичь в 2020 году, даже в невероятно сложных условиях, вызванных пандемией. Мы продолжили работу над продвижением миссии в области устойчивого развития, а также подготовились к объявлению двух беспрецедентных программам, касающимся наших ESG-показателей. К ним относятся наша цель достигнуть одни из самых амбициозных в алюминиевой отрасли показателей по сокращению выбросов и достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов, а также успех принципиально новой технологии инертного анода, которая позволяет произвести алюминий с самым низким «углеродным следом», - прокомментировал итоги исполнительный председатель совета директоров En+ Group Лорд Баркер.



Он также напомнил, что En+ Group является крупнейшим производителем низкоуглеродного алюминия, и в дальнейшем компания «полна решимости оставаться лидером зеленой трансформации для достижения низкоуглеродного будущего». Так, в начале 2021 года En+ заявила о своем стремлении достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году. Для достижения этой цели, группа, среди прочего, инвестирует в модернизацию своих предприятий. В опубликованном отчете было отмечено, что En+ продолжает программу «Новая энергия», запущенную в 2007 с целью модернизации гидроэлектростанций в Сибири. Несмотря на то, что инвестиции в программу рассчитаны вплоть до 2046 года, ее первые результаты можно оценить в самое ближайшее время – ожидается, что к 2022 году ГЭС Ангаро-Енисейского каскада En+ увеличат производство возобновляемой энергии на 2 млрд кВтч в год.



«Зеленые» проекты развиваются с начала существования компании по инициативе ее основателя Олега Дерипаски. В частности, достижения в этом направлении подтверждаются тем, что в прошлом году компания стала первым в России производителем энергии, участвующим в выпуске Международных сертификатов I-REC. Каждый из них соответствует 1 МВт*ч электроэнергии, произведенной за счет возобновляемых источников.



Также металлургический бизнес группы стал первым производителем алюминия в мире, который получил оценку «А-» в международном рейтинге Carbon Disclosure Project (CDP). Тем самым компанию признали одной из 160 компаний-лидеров рейтинга из более чем 4800 участников, приверженных цели снижения климатических рисков по всей цепочке поставок.



«Уже было много сказано о влиянии пандемии на семьи, региональные сообщества и бизнес по всему миру. В отчете об устойчивом развитии за 2020 год подробно описываются действия En+ Group по решению проблем, стоявших перед нами. С гордостью хочу отметить, насколько важным компания считает здоровье и благополучие своих сотрудников, а также благодарю всех за самоотверженность. Я признателен сотрудникам наших гидроэлектростанций и алюминиевых заводов, принявших решение в разгар пандемии добровольно изолироваться от членов своих семей, с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения для всей Сибири и работы наших предприятий», - отметил генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин.



Также компания внедрила 8 новых ESG-стандартов, подтверждающих стремление группы соответствовать высоким стандартам корпоративного управления; инвестировала 139 тыс. долларов в пилотный проект запуска электрозаправочных станций в Сибири и перевела производство в Красноярске на новый вид сырья – экопек, благодаря которому на КрАЗе планируется снизить выбросы по бензапирену не меньше, чем на 60%.