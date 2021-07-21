Госдеп: США не позволят России использовать «Северный поток – 2» как инструмент давления на Украину

Советник американского Госдепа Дерек Шолле, который находится сейчас с визитом на Украине, обсудил с представителями властей этой страны обоюдные опасения Вашингтона и Киева относительно проекта газопровода «Северный поток – 2».

Об этом рассказал журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс. По его словам, Шолле провёл встречу с главой Кабмина Украины Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, руководителем администрации президента Андреем Ермаком и заместителем главы МИД Евгением Ениным.

«Представители двух стран обсудили обоюдные опасения относительно трубопровода «Северный поток – 2. В ходе состоявшихся переговоров советник госдепартамента подтвердил обязательства Вашингтона обеспечить, чтобы Москва не могла использовать энергию в качестве инструмента давления на Украину или любую другую страну Европы», – резюмировал Прайс.

Напомним, на днях закончились переговоры между Вашингтоном и Берлином о газопроводе «Северный поток – 2». Вскоре будет обнародован итоговый документ. Уже сейчас ясно, что США проигнорировали позицию Украины и ещё раз показали, на какое место в шкале своих ценностей они ставят отношения с Германией, главным защитником «Северного потока – 2», и какое отводят отношениям с Киевом.

Никаких неожиданностей, скорее всего, не будет. Вашингтон «разрешит» окончание строительства газопровода, а Берлин пообещает помогать Киеву и, в первую очередь, с газом.

Подробно об этом читайте в нашем материале «Politico: США попросили Украину «забыть» о Северном потоке – 2».