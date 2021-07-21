Hyundai в России наращивает продажи

По итогам первого полугодия 2021 г. продажи корейского автопроизводителя Hyundai в России составили 91,07 тыс. авто, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2020 г. (63,85 тыс. авто). «Внушительный рост продаж в первом полугодии 2021 г. обусловлен восстановлением рынка после начала пандемии и активным развитием высокотехнологичных онлайн-сервисов Hyundai в рамках трансформации компании в ведущего поставщика комплексных мобильных решений. Доля продаж марки на российском рынке теперь составляет порядка 10,4%», -- комментируют достигнутые результаты в представительстве «Хендэ Мотор СНГ».

Для Hyundai в России самым популярным сегментом остаются кроссоверы, на которые приходится более 55% от всех автомобилей, реализованных в первом полугодии текущего года. Лидером продаж по итогам стал кроссовер Hyundai Creta (38,8 тыс.), на втором месте – седан Hyundai Solaris с результатом 33,5 тыс. проданных автомобилей. Третье место по итогам полугодия сохраняет за собой семейный кроссовер Hyundai Santa Fe, продажи которого составили 7,5 тыс. единиц. Обновленный Hyundai Santa Fe, который представителям журнала «Эксперт» удалось испытать на тест-драйве по дорогам Кабардино-Балкарии, отличается новыми двигателями, прогрессивным дизайном, продуманным салоном и целым рядом интеллектуальных систем, облегчающих взаимодействие водителя и пассажиров с автомобилем. Помимо этого, стабильный уровень продаж по итогам первого полугодия 2021 г. демонстрируют седан Hyundai Elantra нового поколения, флагманский кроссовер Hyundai Palisade и седан Hyundai Sonata.

Hyundai в России продолжает динамично развиваться за счет обновления модельного ряда. Так, в первой половине 2021 г. корейский автопроизводитель представил сразу несколько новинок: в феврале 2021 г. состоялась премьера упомянутого выше обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe, в конце мая на российский рынок вышел кроссовер Hyundai Tucson, который отличается революционным дизайном, а также оснащен новыми телематическими сервисами Bluelink.

Также 16 июня 2021 г. на российском заводе Hyundai в Санкт-Петербурге был представлен кроссовер Hyundai Creta второго поколения. Новинка получила уникальный дизайн экстерьера и интерьера, разработанный с учетом предпочтений российских клиентов. Новая Creta – вторая модель Hyundai на российском рынке, оснащенная инновационными телематическими сервисами Bluelink. Серийное производство новинки началось на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 1 июля, продажи Hyundai Creta начнутся 26 июля 2021 г. На старте продаж новая модель Creta будет доступна в пяти комплектациях: Prime, Classic, Family, Lifestyle и Prestige, автомобили в специальном исполнении Smart будут представлены позднее.

Объявлены и цены новинки: максимальная рекомендованная розничная цена кроссовера Creta в базовой версии Prime с передним приводом составляет 1,199 млн руб. за автомобиль с 6-ступенчатой МКП и 1,264 млн руб. за автомобиль с 6-ступенчатой АКП. Максимальная рекомендованная розничная цена автомобилей Creta в комплектации Classic составляет 1,270 млн руб. за версию с передним приводом и 1,350 млн руб. за версию с полным приводом. Новинка в комплектации Family будет стоить от 1,41 млн руб., Lifestyle – от 1,45 млн руб., в топовой версии Prestige от 1,9 млн руб.

В рамках продвижения новой Creta компания «Хендэ Мотор СНГ» запускает на своем веб-сайте интерактивную игру «Новая умная Creta выбирает тебя». Чтобы подать заявку на участие в акции, достаточно зайти на ее официальную страницу, пройти тест на знание визуальных особенностей автомобилей Hyundai Creta нового поколения и собрать как можно больше модификаций кроссовера за отведенное время. После 23 июля интеллектуальный «кретаметр» выберет 200 победителей, при желании они получат эксклюзивное право стать первыми владельцами умного компактного кроссовера Creta и приобрести новинку полностью онлайн на сайте бренда до появления автомобилей в официальных дилерских центрах марки.

Помимо развития модельного ряда Hyundai в России делает ставку на новые технологичные формы продаж. В конце 2020 года «Хендэ Мотор СНГ» в числе первых мировых производителей представила в РФ цифровую платформу онлайн-продаж новых автомобилей. Платформа позволяет пройти весь цикл покупки нового автомобиля Hyundai в онлайн-режиме, в течение января-июня 2021 года с её помощью в России было продано более 1,8 тыс. автомобилей Hyundai. Также в апреле 2021 года «Хендэ Мотор СНГ» объявила о запуске инновационного digital-сервиса UKA – платформы онлайн-продаж автомобилей с пробегом. С момента запуска платформы было зафиксировано 31,3 тыс. установок приложения. Всего поступило 203 запроса на бронирование автомобилей, по итогам трех месяцев работы платформы UKA с ее помощью полностью в онлайн-режиме было продано 17 авто, в настоящее время к сервису подключен 41 дилер-участник из 17 городов России. Динамично развивается и сервис онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility. Здесь уже зарегистрировалось более 28 тыс. пользователей, из них 3,6 тыс. имеют в активной подписке хотя бы один автомобиль.