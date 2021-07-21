Инвестиционную карту Москвы сделают функциональнее для удобства предпринимателей - заммэра Ефимов

Инвестиционная карта Москвы, которая позволяет быстро найти объект для бизнеса нужного назначения и профиля, будет усовершенствована. С помощью нового функционала предприниматели смогут оценить проходимость вокруг выбранной локации, а также узнать о наличии вблизи инфраструктурных объектов и точек притяжения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На Инвестиционном портале Москвы функционирует инвестиционная карта. Там представлено более 300 площадок для бизнеса – как для небольших компаний, так и для крупных производителей, а также более четырех тысяч городских объектов для покупки или аренды на торгах. Для удобства пользователей, в инвесткарту встроены различные фильтры, которые упрощают поиск объектов по назначению.

«Инвестиционная карта Москвы пользуется спросом среди предпринимателей – с начала года поиском объектов для бизнеса воспользовались уже около ста тысяч пользователей. Мы планируем значительно расширить функционал сервиса: на карту добавятся места, влияющие на инвестиционную привлекательность будущего бизнес-проекта – магазины, остановки общественного транспорта, парковки, учебные заведения, парки, поликлиники. Также предприниматели смогут отследить трафик вокруг выбранного объекта и плотность населения в районе. Таким образом, можно будет оценить соответствие площадки всем необходимым критериям и определить сроки окупаемости проекта», – рассказал заместитель мэра.

Помимо этого, инвесткарту интегрируют с другими открытыми данными правительства Москвы – например, там будут отмечены московские стройки, также можно будет узнать кадастровую стоимость недвижимости по районам.

Развитие инвестиционного портала Москвы и его сервисов ведется совместно со столичным департаментом информационных технологий.

«Цифровые сервисы помогают московским предпринимателям на всех этапах ведения бизнеса: от планирования запуска проекта до управления текущими процессами. Обновленная инвестиционная карта поможет более глубоко проанализировать, какая площадка подходит для того или иного бизнеса, и точнее принять решение. При этом предпринимателям не придется искать нужную информацию в разрозненных источниках или ехать на площадку: все необходимые сведения доступны им онлайн в едином сервисе», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Также на карте отмечены важные инфраструктурные объекты Москвы: проекты государственно-частного партнерства, действующие в городе промышленные предприятия, проекты, финансируемые за счет бюджета и включенные в столичную адресную инвестиционную программу.

«Инвестиционная карта Москвы зарекомендовала себя как удобный сервис по поиску площадки для локализации. Пользователи могут найти как свободные промышленные площадки в особой экономической зоне и столичных технопарках, так и подобрать для аренды помещение под другую деятельность на городских торгах. Для этого нужно перейти в категорию «Торги» и поставить отметку «Аренда»: на карте появятся все доступные объекты, кликнув на которые, пользователь будет перенаправлен в карточку лота с документацией, фотографиями и информацией о тендере», – добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.