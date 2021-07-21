Инвестора на комплексное развитие промзоны «Алтуфьевское шоссе» в Москве найдут с помощью аукциона - заммэра Ефимов

В Москве объявили аукцион на комплексное развитие территории бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе», заявки принимают до 15:00 мск 26 августа, победителя определят 31 августа. Это второй в России подобный аукцион. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Второй в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории в рамках проекта «Индустриальные кварталы» состоится 31 августа. Начальная цена договора на право реорганизации части бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» на северо-востоке Москвы составляет около 37,5 миллиона рублей, а шаг аукциона — 749,2 тысячи рублей. С победителем будет заключен договор, по условиям которого инвестиции в реализацию проекта составят не менее 45 млрд рублей, а промзона преобразится не позднее 2035 года», — рассказал заместитель мэра.

Цель аукциона – поиск инвестора, способного реализовать проект реорганизации территории строго по установленным городом параметрам. Финансирование строительства всех объектов, а также комплексного благоустройства участка обеспечивается за счет средств победителя аукциона.

Всего на территории бывшей промзоны площадью около 30 га будет построено 720 тысяч квадратных метров недвижимости.

Таким образом преобразят две территории, расположенные в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе». Победитель аукциона возведет 251 тыс. кв. метров жилья и социальной инфраструктуры, в том числе 25 тыс. кв. метров в рамках программы реновации, и объекты производственного и общественно-делового назначения площадью 470 тыс. кв. метров, пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Всего комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 трлн поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 7 трлн рублей.