Крым могут закрыть из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Сергей Аксенов – глава Крыма – заявил, что ухудшение коронавирусной обстановки может привести к тому, что полуостров закроют для туристов.

При этом, он подчеркнул, что планов полностью закрывать турсезон нет. Но, как пояснил Аксёнов, если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то придется временно запретить приём туристов, передаёт РИА Новости.

Кроме того, глава Крыма рассказал, что в обществе мнения разделились примерно поровну: половина за ужесточение мер, другая половина – за продолжение работы предприятий и отрасли.

Аксёнов также призвал население строго соблюдать уже введённые ограничения, чтобы не пришлось устанавливать новые.

По данным оперативного штаба, 21 июля в Крыму зафиксировали новый антирекорд – 2767 случаев заражения COVID-19 за неделю, что сразу на 11% больше, чем раньше. За минувшие 24 часа на полуострове выявили 404 заболевших, за всё время пандемии в Крыму заболели коронавирусом около 56 тыс. человек

В свою очередь в региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что сейчас в республике распространен индийский штамм «дельта».

