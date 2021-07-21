Курс доллара: Commerzbank сделал неожиданный прогноз по рублю

Во вторник рубль сумел развернуться к основным резервным мировым валютам благодаря «чёрному золоту», цены на которое перешли к росту после мощного падения в понедельник.

Открывшись утром с 74,67 в паре с долларом и с 87,96 в паре с евро, вечером нацвалюта смогла прибавить. Так, по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составлял 74,44 руб., что на 21 коп. дешевле чем было сутками ранее. Евро за 24 часа потерял 41 коп. – курс единой валюты ЕС к закрытию основной сессии составлял 87,66 руб.

Таким образом, рубль вчера перешёл к росту следуя за дорожающей нефтью – котировки «чёрного золота» во вторник корректировались вверх после того, как по итогам понедельника стоимость контрактов на сорт нефти Brent рухнула на 7%, а фьючерсов WTI – на 7,5%.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Николай Переславский из CMS Institute подчеркнул, что в начале недели нацвалюта смогла достойно противостоять дешевеющей нефти. Он напомнил, что в понедельник «чёрное золото» сорта Brent рухнуло сразу на 7%, а рубль при этом подешевел к доллару всего на 0,7%. Во вторник же, как отметил эксперт, рубль и вовсе перешёл к росту.

По мнению эксперта, это произошло во многом благодаря стабилизации в сегменте риска, и некоторому ослаблению защитного спроса долларовых активов.

«Несмотря на это, глобальным игрокам расслабляться не стоит. Распродажи могут вернуться в любой момент, особенно на фоне заметной перегретости рынков, которые вчера торговались фактически не учитывая в цене риски, сопряжённые с очередной волной пандемии COVID-19», – отметил эксперт.

Дмитрий Бабин из БКС рассказал, что рубль с начала торгов вторника умеренно укреплялся, корректируя потери понедельника. По его мнению, вчерашний разворот стал следствием позитивного внешнего фона.

«Факторы, спровоцировавшие массированные распродажи широкого спектра активов в понедельник, конечно, никуда не исчезли. Это ухудшение ситуации с пандемией коронавируса из-за новых штаммов, которые угрожают затормозить восстановление мировых экономики. Причём высокие темпы инфляции ограничивают возможности центробанков и правительств поддерживать существующие, и тем более вводить новые экономические стимулы. Но зато нефть смогла отыграть свои позиции», – заявил он, предположив, что в краткосрочной перспективе обе валютные пары останутся на текущих позициях

Аналитики банка «Санкт-Петербург» напомнили, что вчера все валюты сегмента ЕМ, в том числе рубль, укреплялись. При этом, несмотря на мощное падение нефтяных котировок, которое было зафиксировано в понедельник, рубль просел не так уже и сильно, считают в банке. По мнению экспертов этой кредитной организации, поддержку «россиянину» оказывает подготовка к пику налогового периода 26 и 28 июля.

«Более заметно влияние налогового фактора скажется не сейчас, а уже к концу этой недели. В перспективе же ближайших сессий на фоне низкого спроса на риск пара доллар-рубль останется в коридоре выше 74,00 с потенциалом к небольшому снижению при коррекционном росте мировых цен на нефть», – заявили аналитики банка «Санкт-Петербург».

Между тем, в банковском концерне Германии Commerzbank, который по объёму активов входит в топ-25 кредитных организаций Европы, сделали неожиданный прогноз по курсу рубля. По их мнению пара доллар-рубль ближе к декабрю будет находиться возле 72,00.

При этом, как отмечается в обзоре банка, курсовая динамика в ближайшие дни может повлиять на решение российского регулятора по процентной ставке, а не наоборот, как это обычно бывает.

В частности, валютный аналитик Commerzbank Татха Гхос, отмечая недавнее понижение рубля после обвала мировых цен на «чёрное золото», заявил: «Мы можем ожидать, что ЦБ повысит базовую ставку сразу на один процентный пункт в пятницу, если рубль продолжит демонстрировать слабость. Однако при восстановлении рубля российский Центробанк в пятницу повысить ставку только на 75 базисных пунктов. Вот такой неожиданный прогноз»

При этом эксперт банковского концерна считает, что можно всецело положиться на ЦБ в вопросе повышения процентных ставок, чтобы нейтрализовать любые резкие колебания обменного курса, которые могут напрямую оказать влияние на инфляцию.