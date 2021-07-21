Минэнерго рассчитывает на стабилизацию цен на бензин

В Министерстве энергетики России рассчитывают на стабилизацию биржевых цен на бензин к концу июля. Как пояснили в ведомстве, это должно произойти на фоне сезонных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

«Минэнерго рассчитывает на стабилизацию биржевых цен на бензин уже к концу июля», – отмечается в сообщении министерства, опубликованного в его Telegram-канале.

По словам замминистра энергетики Павла Сорокина, рост объёмов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен.

При этом чиновник подтвердил, что Минэнерго продолжает регулярный мониторинг топливного рынка, стабильности отгрузок для удовлетворения спроса во всех регионах России.

Напомним, ранее в Минэнерго сообщили, что не видят рисков даже локального недостатка дизельного топлива, так как внутренний рынок на данный момент стабилен, а рост цен на АЗС останется в пределах инфляции.

При этом в ведомстве подчеркнули, что Минэнерго держит на контроле выполнение графика ремонтов НПЗ, в связи с чем риски даже локального недостатка топлива также исключены.

«В России демпфирующий механизм остается одним из ключевых механизмов по воздействию на рынок в плане удержания цен на одном уровне и недопущения подорожания дизтоплива в РФ. Компании в настоящее время продолжают получать выплаты за поставки на внутренний рынок», – резюмировали в министерстве.