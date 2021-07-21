Москвичей предупредили о нашествии квартирных «туристов»

Вторичный рынок московской недвижимости наполнили так называемые «туристы».

Речь идёт о людях, которые смотрят квартиры на предмет их приобретения, но не покупают. Это является свидетельством того, что у россиян растёт неуверенность в завтрашнем дне, передаёт Lenta.ru.

По данным издания, которое ссылается на материалы «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», сейчас наступает время «туристов». По мнению риелторов, в итоге это может повлиять на количество сделок, так как таких туристов сейчас более 50%.Напомним, средняя стоимость квадратного метра «вторички» в Москве за год выросла почти на 53 тыс. руб. и составляет сейчас 323,3 тыс. руб. При этом больших скидок для покупателей нет.

«Сейчас уже почти невозможно купить квартиру на вторичном рынке со скидкой в 20%. И такого дисконта, скорее всего, больше не будет. Такие предложения перекупаются ещё до рынка, то есть до того, момента, как человек выставит их в открытую продажу», – пояснили специалисты.

Кроме того, риелторы отмечают, что в Москве происходит переток спроса с рынка новостроек на «вторичку».

«Люди стали обращать внимание на готовую недвижимость. Вторичка — это сразу деньги, так как такой объект можно сразу сдавать и, например, гасить ипотеку», – объяснили они.

При этом специалисты ожидают падения цен на готовые квартиры с плохими характеристиками. При этом качественные объекты недвижимости продолжат дорожать.

